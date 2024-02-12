لون السيارة: عامل مهم في تحديد مخاطر الحوادث

يرى الباحثون وخبراء شؤون السيارات أن لون السيارة قد يكون له تأثير ملحوظ على مخاطر حوادث السير، على الرغم من عدم وجود إجماع كامل حول هذه النظرية، هذا المقال يستكشف العلاقة المحتملة بين لون السيارة وحوادث الطرق، مشبهًا لون السيارة بالثياب الخارجية التي يرتديها الإنسان وتأثيرها على إمكانية الرؤية.

لون السيارة والسلامة على الطرق

كما يصعب رؤية شخص يرتدي ملابس سوداء في الظلام، يمكن أن ينطبق الأمر ذاته على السيارات، حيث يرجح الباحثون أن لون السيارة قد يكون له دور حاسم في تجنب حوادث السير، خاصةً في ظروف الرؤية المنخفضة.

دراسة حول لون السيارات وحوادث السير

أجرى باحثون في سنغافورة دراسة نُشرت في دورية “بروسيدينجز” التابعة للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، وتوصلوا إلى أن سيارات الأجرة الصفراء أقل تعرضًا لحوادث السير من السيارات الزرقاء، هذه الدراسة توفر دليلاً على أهمية لون السيارة في السلامة على الطرق.

كما يقول خبراء حوادث السير أن التحديد الدقيق للون سيارة ليس بالأمر البسيط، حيث يلعب السائق دورًا أكبر من لون السيارة في تحديد مخاطر الحوادث، مع التركيز على العوامل الأخرى مثل الانتباه أثناء القيادة.

أهمية اللون الأصفر

يُعتقد أن اللون الأصفر يلفت النظر بصورة أفضل، مما يساعد في تجنب الحوادث، الباحثون يشيرون إلى أن مراعاة اللون في وسائل النقل العامة قد يسهم في إنقاذ الأرواح وتوفير الأموال.

تحليل إحصائي للحوادث والألوان

في الدراسة، حلل الباحثون إحصائيات حوادث السير لأسطول من سيارات الأجرة الصفراء والزرقاء، وربطوا بين عدد الحوادث ولون السيارات، ثم وجدوا أن السيارات الصفراء تعرضت لحوادث أقل بنسبة 9% مقارنة بالسيارات الزرقاء.