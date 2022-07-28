لمحدودي الدخل.. أرخص ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك فى مصر بـ 37 ألف جنيه

أصبح الإقبال على شراء السيارات المستعملة كبير للغاية مؤخراً مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو”، وبالتالى فهو الملاذ للحصول على سيارة بسعر أقل بكثير، ولكن بشرط الإستعانة بخبير لعدم الوقوع فى فخ شراء سيارة معيبة، ولعل سيارة ميتسوبيشي لانسر واحدة من أكثر السيارات عشقاً وشعبية داخل السوق المصري للمستعمل.

من أبرز العروض المتاحة حالياً على منصات بيع السيارات المستعملة، لتظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 أوتوماتيك بسعر مغري للغاية، قد يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة وتؤدي الغرض ضمن إستخدامات الحياة اليومية، مقابل سعر 37 ألف جنيه.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991

تأتى ميتسوبيشي لانسر موديل 1991بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 75 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوي إلى 165 كيلومتر فى الساعة، مع معدل استهلاك وقود من 6-9 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر.

جاءت ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 بتصميم جيد من تصميمات فترة التسعينات، مع مقصورة واسعة توفر تحكم جيد لقائد السيارة، وتتسع السيارة لأربعة أشخاص بأريحية كاملة بداخلها.

تقدم سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 لوحة عدادات “أنالوج”، مع مكيف “مانوال” يؤدي وظيفته بشكل فعال، بالإضافة لعجلة قيادة مريحة، وساعة رقمية فى متوسط التابلوه.