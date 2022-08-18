لكل محبي الفخامة والتميز- سعر مواصفات إنفينيتي QX 8 2022 بالمملكة
بين الحين والآخر وعندما تريد أن تجد سيارة تلبي كافة طموحاتك من حيث فخامة التصميم والاعتمادية، فصعب أن تجد هذا كله بسيارة واحدة، ولكن هذا ما فعلته شركة إنفينيتي عندما قدمت لنا موديل QX 8 2022 بالأسواق السعودية، فقد جاءت هذه السيارة وبقوة لتلفت الأنظار بتصميمها الفريد، حيث جمعت هذه السيارة كل ما يتمناه محبو السيارات من نوعية “SUV” متعددة الاستخدامات.
فهذه السيارة جامعة بين تصميمها الخارجي الفخم وتفاصيلها الهجومية الرياضية وما تحتويه أيضا من مقصورة فاخرة ورحبة، فهذه السيارة تتسع لـ 8 أفراد مما يجعلها سيارة عائلية من الدرجة الأولى، وكذلك أيضا توفر لك هذه السيارة تجربة قيادة مميزة حيث توفر للسائق والركاب أقصى درجات الراحة وذلك بفضل التقنيات المدمجة والتي تساعد السيارة في تقديم هذه التجربة الفريدة من القيادة.
مواصفات إنفينيتي QX 8 2022
السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بمواصفات وإمكانات متطورة ونذكر منها الآتي:
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المواصفات الميكانيكية
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أنظمة الأمان والحماية
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التصميم الخارجي
يأتي التصميم الخارجي للسيارة ليبرز الفخامة الممتزجة بالطابع الرياضي، فالسيارة تعتبر من السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات، فتأتي السيارة بتصميم رياضي وعصري ويجمع التصميم الخارجي للسيارة بين الشكل الجذاب مع الخطوط الجريئة، الشبكة الأمامية للسيارة تأخذ شكل قوس من الكروم الداكن والمطعم باللون الأسود، ويغلب على الشكل الخارجي للسيارة تطعيمات الكروم وذلك على الحامل للنوافذ، وعلى مقابض الأبواب، وعلى خلفية السيارة مما يضفي عليها مزيدا من الأناقة.
ومن أبرز ما يميز السيارة بالتصميم الخارجي ما يلي:
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التصميم الخارجي
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التصميم الداخلي للسيارة
جاءت خطوط التصميم الداخلي ليكمل التصميم الخارجي، فيتميز بالرياضية والفخامة مع تجهيز السيارة بالعديد من التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة ونذكر منها الآتي:
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تصميم المقصورة
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النظام المعلوماتي
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سعر إنفينيتي QX 8 2022 بالمملكة
السيارة تتوفر بالسوق السعودي بعده فئات، وهذا ما سنوضحه بالجدول التالي:
|إنفينيتي 2022 QX 80 Lux
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349,900 ريال سعودي شامل الضريبة
|إنفينيتي 2022 QX 80 Lux Sensory
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385,900 ريال سعودي شامل الضريبة
|إنفينيتي 2022 QX 80 Lux Sensory Pro Active الإصدار BLACK
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392,900 ريال سعودي شامل الضريبة