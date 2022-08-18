لكل محبي الفخامة والتميز- سعر مواصفات إنفينيتي QX 8 2022 بالمملكة

بين الحين والآخر وعندما تريد أن تجد سيارة تلبي كافة طموحاتك من حيث فخامة التصميم والاعتمادية، فصعب أن تجد هذا كله بسيارة واحدة، ولكن هذا ما فعلته شركة إنفينيتي عندما قدمت لنا موديل QX 8 2022 بالأسواق السعودية، فقد جاءت هذه السيارة وبقوة لتلفت الأنظار بتصميمها الفريد، حيث جمعت هذه السيارة كل ما يتمناه محبو السيارات من نوعية “SUV” متعددة الاستخدامات.

فهذه السيارة جامعة بين تصميمها الخارجي الفخم وتفاصيلها الهجومية الرياضية وما تحتويه أيضا من مقصورة فاخرة ورحبة، فهذه السيارة تتسع لـ 8 أفراد مما يجعلها سيارة عائلية من الدرجة الأولى، وكذلك أيضا توفر لك هذه السيارة تجربة قيادة مميزة حيث توفر للسائق والركاب أقصى درجات الراحة وذلك بفضل التقنيات المدمجة والتي تساعد السيارة في تقديم هذه التجربة الفريدة من القيادة.

مواصفات إنفينيتي QX 8 2022

السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بمواصفات وإمكانات متطورة ونذكر منها الآتي:

المواصفات الميكانيكية السيارة من نوع الدفع الرباعي للعجلات.

محرك السيارة يحتوي على 8 أسطوانات ويأتي بسعة 5.6 لترات، ويولد قوة مقدارها 400 حصان.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

نوع الوقود المستخدم لسيارة هو البنزين، ويبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة 7.9/ كم لكل لتر يبلغ عزم الدوران للسيارة 560 نيوتن/ متر. أنظمة الأمان والحماية تحتوي السيارة على ست وسائد هوائية.

تقنية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

دعم المكابح بتقنية مانع الانغلاق.

نظام التحذير متميز في النقاط العمياء.

تتوفر السيارة على أنظمة تحذير عند الانحراف عن المسار.

نظام الدعم والمساعدة في السير على المرتفعات.

تحتوي على نظام مثبت للسرعة

مزودة بخاصية الإقفال الأوتوماتيكية لكل الأبواب.

التصميم الخارجي

يأتي التصميم الخارجي للسيارة ليبرز الفخامة الممتزجة بالطابع الرياضي، فالسيارة تعتبر من السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات، فتأتي السيارة بتصميم رياضي وعصري ويجمع التصميم الخارجي للسيارة بين الشكل الجذاب مع الخطوط الجريئة، الشبكة الأمامية للسيارة تأخذ شكل قوس من الكروم الداكن والمطعم باللون الأسود، ويغلب على الشكل الخارجي للسيارة تطعيمات الكروم وذلك على الحامل للنوافذ، وعلى مقابض الأبواب، وعلى خلفية السيارة مما يضفي عليها مزيدا من الأناقة.

ومن أبرز ما يميز السيارة بالتصميم الخارجي ما يلي:

التصميم الخارجي مصابيح السيارة كلها تعمل بتقنية الليد سواء المصابيح الأمامية أو الخلفية.

العجلات مصنوعة من الألومنيوم بمقياس 22 إنش.

النوافذ والمرايات الجانبية كلها كهربائية.

تحتوي السيارة على كاميرا خلفية بزاوية رؤية 360 درجة.

تحتوي السيارة على حساسيات خلفية للركن.

فتحه سقف بانورامية.

صندوق الأمتعة الخلفي الذي يعمل كهربائيا.

التصميم الداخلي للسيارة

جاءت خطوط التصميم الداخلي ليكمل التصميم الخارجي، فيتميز بالرياضية والفخامة مع تجهيز السيارة بالعديد من التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة ونذكر منها الآتي:

تصميم المقصورة الثلاثة صفوف من المقاعد مكسوة بجلد الأنيلين الفاخر.

المقاعد الخلفية مزودة بنظام ترفيه خاص بها.

جميع كراسي السيارة مزودة بنظام تبريد وتدفئه.

التحكم الكهربائي الكامل لكل المقاعد. النظام المعلوماتي شاشة تعمل باللمس بمقياس 12.3 بوصة، تعمل بنظام “INFINITI InTouch™ ”، ويوفر هذا النظام إمكانية تحديد المواقع لكل دول العالم مع الاتصال بالهاتف الذكي سواء أندرويد أو أبل، وتوفر الشاشة تكنولوجيا متقدمة حيث تشمل على الآتي:

بها نظام ملاحة.

تحتوي على مشغل CD.

مدخل AUX ومشغل DVD.

تعمل الشاشة بنظام الأوامر الصوتية مع إمكانية الاتصال بالبلوتوث.

تحتوي السيارة على نظام صوتي فاخر من نوع “Bose® ”

السيارة تحتوي على 13 أو 17 مكبرا صوتيا حسب الفئة.

تدعم نظام الشحن اللاسلكي.

سعر إنفينيتي QX 8 2022 بالمملكة

السيارة تتوفر بالسوق السعودي بعده فئات، وهذا ما سنوضحه بالجدول التالي: