الأفخم والأفضل لكزس اي اس 2023 Lexus ES حديثة وعصرية بمواصفات مدهشة

نتعرف اليوم عن أجدد التحديثات التي تلقتها سيارة لكزس ES 2023، والتي تم الإعلان عنها من قبل الشركة اليابانية ومن أهم هذه التحديثات إضافة F Sport Design و F Sport Handling Specs، وتم تقديم فئاتين جديدة من Lexus F Sport، وتم تحديث التصميم الداخلي للسيارة من خلال وضع نظام ترفيه ومعلومات في لوحة التتبع بجميع النسخ.

محرك سيارة لكزس ES 2023

كما ذكرنا أنه هنام فئتين جديدتين من سيارة لكزس ES 2023 بتجهيزات مختلفة وهي كالتالي:

محرك سداسي الأسطوانات سعة المحرك 3.5 لتر قوة 302 حصان عزم دوران 364 نيوتن/ متر سعة خزان الوقود 60 لتراً نوع الوقود بنزين

أبعاد لكزس ES 2023

الطول 2840 مم العرض 1445 مم الارتفاع 1865 مم قاعدة العجلات 4975

مواصفات سيارة لكزس ES 2023

تعد سيارة ES من موديلات الجيل السابع، مع تصميمها بأربعة أبواب وتعطي لكزس الأولوية للراحة والجودة والمتانة، لذلك وجدنا أن السيارة أصبحت بشكل مستمر الأولى بين المنافسين في سوق السيارات مثل مرسيدس بنز، وبي إم دبليو كما أنها توفر جودة عالية الصنع مع سعر أقل.

من الخارج

أكثر ما يميز لكزس ES 2023 التصميم الخارجي ذات الفخامة والقوة والمتانة.

فضلاً عن كفاءة المحرك، كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

أن تصميمها انسيابي يعمل على تقليل الاحتكاك والضوضاء.

فأن السيارة جمعت بين الفخامة والأناقة بشكل مذهل.

من الداخل

أما عن سيارة لكزس ES 2023 من الداخل فقد تم تجهيزها بأعلى مستوى من الفخامة وجودة المقصورة الداخلية.

كما أن المقصورة واسعة ومريحة عند الجلوس في المقاعد الأمامية ووضع مساحة لوضع الأرجل.

تحتوي المقاعد أيضًا على نظام تدفئة وإضاءة وتهوية.

المقاعد تم صنعها من خامة ناعمة ومبطنة بمواد فاخرة.

أحد أبرز التغييرات الداخلية هو شاشة ترفيه داخلية مع شاشة للمعلومات التي تتحكم في العديد من الأنظمة للتحكم بجميع أنحاء السيارة.

كما أن الشاشة مقاس 4 بوصة تعمل بنظام اللمس.

أنظمة السلامة والأمان

نظام تحذير ما قبل الاصطدام.

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

تحديد المشاة واكتشاف الدراجين.

نظام تثبيت السرعة مع نظام ديناميكي لكافة السرعات.

نظام الانتباه في حالة الخروج عن المسار.

أسعار سيارة لكزس es 2023