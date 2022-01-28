لأول مرة من سيات سيارة 2022 seat ateca تناسب العائلات والشباب معا.. وتلك سعرها ومواصفاتها

أطلقت شركة سيات (Seat) سيارة 2022 seat ateca وهي أول تجربة لها في سيارات الكروس اوفر المدمجة، ونالت التجربة نجاح كبير، وتتشابه سيارة اتيكا بشكل كبير مع سيارة سيات ارونا في التصميم الخارجي المميز الخاص بسيارات شركة سيات، ولكن سيات اتيكا تنتمي لفئة مختلفة تماما عن ارونا وتتفوق عليها في عدد كبير من المواصفات.

مواصفات سيات اتيكا (seat ateca 2022)

seat ateca 2022 هي سيارة من صنع اسباني وتأتي في السوق المصري ب4 فئات، وهي من السيارات الكروس اوفر المدمجة والجيل المتوفر حاليا في الأسواق هو النسخة المطورة من الجيل الأول للسيارة، وتتميز السيارة بأداء ممتاز على مختلف سرعاتها، وتناسب العائلات بشكل كبير بسبب وسع المساحة الداخلية للسيارة، ولكنها تتناسب أكثر مع فئة الشبابة لأداؤها الرياضي، وهذا ما يجعل السيارة مميزة فهي تجمع معظم المزايا وتتناسب مع أكثر من فئة وتقدم مميزاتها بشكل قوي وممتاز بالإضافة للتصميم الخارجي الهجومي القوي مما يجعلها تنافس العديد من سيارات نفس الفئة السعرية.

المحرك والأداء:

يعمل المحرك ب1400 CC تيربو.

4 سلندرات.

نظام دفع أمامي.

السرعة القصوى 198.

التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة هو 8.6 في الثانية.

متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر.

نظام الحقن المباشر للوقود.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

درجة نقاء الوقود 92.

ناقل حركة اوتوماتيك يعمل ب8 سرعات.

جنوط رياضية 17 بوصة.

مقاس الاطارات R17 215/55.

أقل نصف قطر للدوران 5.4.

الابعاد:

الطول: 4363 مم.

العرض: 1841 مم.

الارتفاع: 1601 مم.

قاعدة العجلات: 2638 مم.

ارتفاع السيارة عن مستوى الأرض: 188 مم.

سعة الشنطة الخلفية: 510 لتر.

وزن السيارة بدون حمولة: 1289 كجم.

أنظمة التعليق والفرامل:

نظام التعليق الأمامي Independent, Spring McPherson, with stabilizer.

نظام التعليق الخلفي Semi-independent, spring.

نوع الفرامل الأمامية Ventilated discs.

نوع الفرامل الخلفية Disc.

أنظمة الأمان:

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نظام التوازن الإلكتروني ESC.

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

برنامج تدعيم الفرامل BA.

نظام الثبات عند المنحنيات XDS.

دعم الجر الديناميكي (الثانية والثالثة والرابعة).

نظام قراءة ضغط الاطارات.

نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

نظام امبوليزر للحماية ضد السرقة.

انذار ضد السرقة (الثانية والثالثة والرابعة)

استشعار الإجهاد.

إطار احتياطي لتوفير المساحة.

2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي.

إضاءة نهارية مستمرة LED.

حساسات ركن خلفية وأمامية (الثالثة والرابعة).

خاصية الدخول بدون مفتاح (الثانية والثالثة والرابعة).

كاميرا خلفية (الثانية والثالثة والرابعة)

أنظمة القيادة:

شاشة رحلات.

شاشة ديجيتال لعدادات السرعة.

زر لاختيار وضع القيادة (الثانية والثالثة والرابعة)

بدالات ناقل الحركة خلف عجلة القيادة.

عجلة القيادة متعددة الوظائف.

مثبت للسرعة.

فرامل يد كهربية وخاصية الإيقاف تلقائيا.

زر لتشغيل وإيقاف المحرك.

أنظمة الترفيه:

راديو AM و FM ومشغل MP3.

ربط الهاتف بالشاشة.

مخرج 12 فولت

شاشة تعمل باللمس 6.5 بوصة (الأولى فقط)

شاشة تعمل باللمس 8 بوصة (الثانية والثالثة والرابعة).

نظام سيات (Full Link) (الثانية والثالثة والرابعة).

نظام التحكم الصوتي (الثانية والثالثة والرابعة).

مخرج AUX

4 مخارج للUSB (الثانية والثالثة والرابعة).

بلوتوث.

8 سماعات.

كماليات خارجية:

مصابيح للضباب هالوجين (الفئة الأولى فقط)

مصابيح للضباب LED (الثانية والثالثة والرابعة).

اضاءة خلفية للضباب.

مرايا جانبية تضبط كهربيا ويمكن طيها أوتوماتيك (الثانية والثالثة والرابعة).

اضاءة بالمرايا الجانبية (الثانية والثالثة والرابعة).

أضاءة أمامية LED (الثانية والثالثة والرابعة).

التحكم في اتجاه الضوء الأمامي (الثانية والثالثة والرابعة).

حليات كروم خارجية حول النوافذ وفي السقف (الثانية والثالثة والرابعة).

شبكة لامعة سوداء أمامية (الثالثة والرابعة).

مخرج العادم من الكروم (الثالثة والرابعة).

اعتاب مضيئة مخصصة للأبواب (الثالثة والرابعة).

سبويلر خلفي (الفئة الرابعة فقط).

كماليات داخلية:

تكييف هواء اوتوماتيك مع منقي للهواء.

فتحات خلفية للتكييف.

حليات كروم في الصالون.

زجاج كهربائي.

زجاج داكن للنوافذ (الثانية والثالثة والرابعة).

فتحة سقف بانورامية (الثانية والثالثة والرابعة).

إضاءة ملونة داخل الصالون (الثانية والثالثة والرابعة).

اضاءة للأقدام LED في الأمام والخلف (الثانية والثالثة والرابعة).

يمكن طي المقاعد الخلفية.

نظام لاستشعار الضوء وتشغيل المصابيح واستشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيا (الفئة الثالثة فقط).

فتح الشنطة كهربيا (الثانية والثالثة والرابعة).

مسند يد بالأمام والخلف.

يمكن تغيير ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي.

عجلة القيادة مكسوة من الجلد.

مقاعد جلد كهربية ورياضية قابلة للتدفئة.

مرآة الرؤية الخلفية تعمل أوتوماتيك (الفئة الثالثة والرابعة).

دعم للفقرات القطنية في كرسي السائق وكرسي الراكب الأمامي (الفئة الثالثة والرابعة).

سقف داخلي باللون الأسود (الفئة الثانية والثالثة والرابعة).

علامة FR في عجلة القيادة وناقل الحركة وفي الكراسي (الفئة الرابعة فقط).

بدالات ناقل الحركة من الألومنيوم (الفئة الرابعة فقط).

مميزات سيارة seat ateca 2022

السيارة مصنعة من نفس قاعدة بناء سيارة اودي Q3.

تصميم خارجي مميز.

فخامة تصميم السيارة من الداخل وجودة الخامات.

المساحة واسعة داخل السيارة في الأمام والخلف.

المساحات الزجاجية كبيرة وواسعة.

مساحات الرؤية الأمامية والخلفية كبيرة والقوائم لا تعيق الرؤية.

وضعية القيادة ممتعة ورياضية ومن الممكن رفع الكرسي ورؤية جميع أبعاد السيارة.

وجود نظام معلومات سريع يحتوي على Android Auto و Apple Car Play.

مساحات التخزين واسعة، حيث مساحة تخزين الشنطة الخلفية 510 لتر وإمكانية طي المقاعد الخلفية.

أداء قوي للموتور.

توازن الفتيس وسلاسته وسرعته عند وضع السيارة على الوضع الرياضي.

ثبات السيارة والقدرة على المناورة والتوجيه الدقيق.

عزل صوت الهواء والموتور ممتاز.

حصول السيارة على 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية.

عيوب سيارة Seat Ateca 2022

يوجد سيارات أكثر قيمة من نفس الفئة السعرية.

قلة انتشار السيارة مقارنة بمنافسيها.

مواجهة صعوبة في حال الرغبة في بيع السيارة.

ليست مريحة بشكل كافي مقارنة بالمنافسين لها.

عفشة السيارة ناشفة والكراسي ليست مريحة إلى حد ما.

سعر سيارة 2022 seat ateca