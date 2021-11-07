لأول مرة تويوتا تطلق سيارة بالدفع الرباعي الكهربائي سيارة تويوتا BZ4X بقوة 204 حصان

سيارة تويوتا BZ4X الجديدة هذه السيارة التي يتحدث عنها الملايين من جميع دول العالم منذ أن أعلنت شركة تويوتا عنها منذ أيام، يوجد في سيارة تويوتا BZ4X مجموعة من المواصفات الرائعة والغير مسبوقة التي تجعلها سيارة الأحلام، كما أعلنت الشركة عن أن سيارة تويوتا BZ4X تابعة الى سلسلة bZ التي تم إطلاقها العام الماضي، تضم هذه السيارة كافة الإمكانيات والمواصفات التي يحلم بها الجميع، لأول مرة تضيف شركة تويوتا نظام الدفع الرباعي الكهربائي 100% في سياراتها بجانب تصميمها الجذاب الرياضي والأنيق من الخارج وتضم من الداخل خماسية المقاعد بقوة 150 كيلووات بقوة 204 حصان.

سيارة تويوتا BZ4X

أعلنت شركة تويوتا اليبانية عن أقوى سياراتها الجديد بالدفع الرباعي الكهربائي سيارة تويوتا BZ4X من ضمن 7 سيارات أخرى سيتم إطلاقها في السنوات القادمة، سيتم طرح نسختين من سيارة تويوتا BZ4X الأول بسحب أمامي FWD والثانية بدفع كلي للعجلات AWD، فهي سيارة الأحلام تتمتع السيارة بإمكانيات خيالية، فهي سيارة رياضية، ومن المتوقع أن تكون منافس قوي لسيارة ريفيان و تيسلا من البيك اب الكهربائية.

مواصفات سيارة تويوتا BZ4X من حيث التصميم

تتمتع سيارة تويوتا BZ4X بتصميمها الخارجي الرياضي المنحوت والأنيق.

طول سيارة تويوتا BZ4X يصل 4690 مم، عرض السيارة 1860 مم، ارتفاع السيارة يصل إلى 1650 مم.

يصل طول قاعدة العجلات 2850 مم.

تضم مصابيح امامية أنيقة مائلة إلى الخلف قليلً.ا

تم وضع اسم السيارة تويوتا BZ4X على الرفاف من الإمام.

تحتوي السيارة على خطوت مميزة من الجوانب التي تعطي للسيارة جمال.

تم وضع منفذ الشحن الكهربائي في الجهة اليسرى من السيارة.

تضم خمس مقاعد من الداخل، مصممة بمساحات كبيرة من الداخل.

وضع لوحة العدادات بمستوى منخفض قليلا بدرجة 150 درجة.

الأدوات الرئيسية تم وضعها فوق عجلة القيادة وهذا بسبب توفير المساحة ولتكن قريبة إلى السائق.

مواصفات بطارية سيارة تويوتا BZ4X

بطارية السيارة قوية جداً حيث أكد الخبراء أن البطارية بعد 10 أعوام لن تستغرق 90% من قوتها وأهم مواصفاتها هي:

نوع البطارية من ليثيوم أيون، تم وضعها أسفل السيارة، تصل سعتها 71.4 كيلو وات لكل ساعة.

السيارة تتحمل السفر لأكثر من 450 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

يمكنك شحن البطارية بسرعات تصل إلى 150 كيلو وات.

البطارية مؤمنة بشكل كبير وأكد الخبراء على سلامتها وقوتها.

وهذا بسبب أن البطارية مزودة بأقوى انظمة مراقبة لكشف جهد البطارية وترقب درجات حرارة البطارية.

كما أن البطارية مضاف إليها نظام تبريد وهذا لتفادي الحوادث والصدمات.

الدفع الكلي للعجلات يصل إلى 460 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

أداء سيارة تويوتا BZ4X

تتميز سيارة تويوتا BZ4X بأدائها القوي المزود بدفع كهربائي أمامي يقوم بإنتاج 201 حصان، و تتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر خلال 8 ثواني فقط.

عزم الدوران يصل إلى 265 نيوتن متر.

حتى الآن لم يتم تحديد سعر سيارة تويوتا BZ4X ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في عام 2022م.