كيف تحمي سيارتك من اللصوص

يتحمل مالكو السيارات مسؤولية كبيرة في حمايتها من السرقة،على الرغم من تطور أنظمة الحماية من قِبل الشركات المصنعة، لا تزال هناك خطوات يمكن للأفراد اتخاذها لزيادة الأمان، في هذا المقال، نستعرض 5 طرق فعّالة لحماية سيارتك من السرقة، إلى جانب إجراءات التبليغ الواجب اتباعها في حال وقوع حادثة السرقة.

أنظمة حماية ضد السرقة

لزيادة أمان سيارتك، يُنصح بتركيب أجهزة حديثة لحماية السيارة من السرقة، تشمل هذه الأجهزة أنظمة إنذار تصدر أصواتاً عند محاولة الاقتراب أو العبث بالسيارة، وأجهزة تحديد الموقع GPS، وكذلك العازل الحراري الذي يحمي النوافذ والزجاج من الكسر.

عدم ترك مستلزمات ثمينة

من الضروري تجنب ترك الأشياء الثمينة داخل السيارة، مثل الهواتف المحمولة، المحافظ، أو الحقائب الشخصية؛ لأن وجودها يزيد من فرص السرقة.

عدم ترك الأوراق أو المستندات

من الأخطاء الشائعة ترك المستندات الهامة مثل رخصة السيارة داخل المركبة، يجب دائمًا حمل هذه الوثائق معك؛ لتجنب تسهيل مهمة اللصوص.

اختيار مكان ركن السيارة بعناية

يُنصح بتجنب ركن السيارة في أماكن معزولة أو مظلمة، الأماكن الآمنة والمضيئة تقلل من احتمالات تعرض السيارة للسرقة.

مفاتيح السيارة

من المهم عدم ترك المفاتيح الاحتياطية داخل السيارة، وعدم ترك مفتاح التشغيل بداخلها حتى لو لفترة قصيرة.

إجراءات التبليغ عن سرقة سيارة

في حالة تعرض السيارة للسرقة، يُمكن التبليغ عبر منصة أبشر الإلكترونية في السعودية، حيث توفر هذه الخدمة طريقة سهلة وفعالة للإبلاغ عن الحوادث.