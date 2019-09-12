كيفية ترخيص سيارة و نقل الملكية بعدة خطوات بسيطة في الشهر العقاري والمرور المصري

كيفية ترخيص سيارة و نقل ملكيتها عملية بسيطة وغير معقدة يمكن إتمامها باتباع الخطوات التي نوردها في هذا المقال حتي نوضح الطريقة الصحيحة لترخيص السيارات ونقل ملكيتها للغير إليكم متابعينا على “موقع نجوم مصرية” كيفية ترخيص سيارة ونقل ملكيتها للغير حيث يتساءل كثير من الناس عن الطريقة بعد شراء سيارة مستعملة ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات.







1-طريقة الحصول على عقد بيع نهائي من الشهر العقاري

عمل توكيل من البائع للمشتري يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالسيارة واسمه ورقم،بطاقته وسعر السيارة المتفق عليه وتاريخ الشراء

الذهاب إلى الشهر العقاري في الصباح الباكر لتفادي الزحام ثم التوجه إلى المكان المخصص لبيع نماذج نقل الملكية وشراء استمارة البيع بمبلغ ٥ جنيه ثم تكتب كل البيانات المطلوبة من خلال التوكيل.

التوجه لختم الاستمارة من مدير الشهر العقاري لتوثيق البيانات ثم توريد قيمة المصروفات المحددة ثم الذهاب للقسم المختص بتسجيل بيانات البائع والمشتري في الدفاتر والتوقيع علي العقد مع أخذ بصمة الأصبع بعد ذلك يتم تصوير العقد في قسم التصوير والحصول علي إيصالات الدفع،وأخيرا العودة مرة أخرى للمدير والتوقيع والبصم وختم عقد البيع النهائي للسيارة.







2- خطوات ترخيص ونقل ملكية السيارة في المرور







قبل التوجه الى إدارة المرور يجب الحصول على شهادة مخلفات صالحة وسارية لمدة ١٥ يوم تبدأ من أول يوم استخراج.

طريقة استخراج شهادة مخالفات







يتم الحصول على شهادة المخالفات عن طريق،مكاتب البريد بمبلغ عشرين جنيه ثم تأخذ السيارة وعقد البيع النهائي وتتجه الى إدارة المرور التابعة لها السيارة والتي يستدل عليها من رخصة العربية.

مرحلة الفحص وترخيص سيارة ونقل ملكيتها من إدارة المرور

التوجه ألى إدارة المرور التابع لها ترخيص السيارة ثم شراء ملف جديد بسعر ٦٥ جنيه و حقيبة إسعافات أولية ومثلث بمائة ،وخمسون جنيه وشراء طفاية حريق جديدة مدون عليها تاريخ العام الذي يتم فيه الترخيص وشهادة تثبت دفع كافة المخالفات والغرامات منذ أخر ترخيص ودفع قيمة التأمين الإجباري حسب مدة تجديد الرخصة بسنة أو ثلاث سنوات. ثم التوجه إلي قسم الفحص حيث يقوم المهندس المختص بفحص العربية من الداخل والخارج والكشف على الموتور وأخذ بصمته و مطابقتها وأخذ شهادة الفحص بتوقيع مهندس الفحص والضابط المسئول. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة عليك التوجه إلى المكان المختص لتسجيل وترخيص السيارات ومعك جميع الأوراق وصورتين من رقمك القومي و وملف السيارة وتقدم في الشباك فيطلب منك الذهاب إلي الخزينة لدفع مبلغ الترخيص الجديد ثم التوجه إلي مكان تغيير اللوحات المعدنية وتسليم اللوحة القديمة و استبدالها باللوحة الجديدة ثم التوجه ألى شباك الترخيص والحصول علي الرخصة الجديدة ومعها ملصق أليكتروني مثبت به شريحة إلكترونية لتسهيل التواصل مع الأجهزة المرورية الحديثة يمكن قراءة بياناتها عن بعد حيث تقوم بلصقه على الزجاج لأمامي من الجهة الداخلية.