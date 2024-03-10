كيفية اختيار نوع الوقود المناسب لسيارتك

تعد العناية بالوقود المُستخدم لتشغيل السيارة أمراً بالغ الأهمية، تمامًا كالإنسان الذي يحتاج إلى نوع محدد من الطعام للحفاظ على صحته وطاقته، فإن السيارات تحتاج بدورها إلى وقود معين يُناسب خصائصها ويُحافظ على أدائها.



تحديد نوع الوقود المناسب للسيارة

البنزين يأتي في عدة أنواع، أبرزها بنزين 91 و 95، تختلف هذه الأنواع بمزاياها ومواصفاتها، واستخدام النوع غير المناسب من البنزين قد يُلحق الضرر بالمحرك ويؤثر على أدائه.

كيفية تحديد البنزين المناسب لسيارتك

تتعدد الطرق لمعرفة نوع البنزين المناسب لسيارتك، يمكنك الرجوع إلى دليل المُستخدم أو الكتيب المُرفق مع السيارة، أو النظر في الجهة الداخلية من غطاء خزان البنزين، أو البحث عن ملصق الكفاءة الذي يحتوي على هذه المعلومات.

أداة أرامكو السعودية لتحديد نوع الوقود

يُمكن للمُستخدمين في السعودية استخدام أداة أرامكو السعودية الإلكترونية لتحديد نوع الوقود المناسب لسياراتهم، وهي أداة سهلة ومفيدة.

تأثير نوع البنزين على أداء السيارة

يُعتبر بنزين 91 مناسباً للغالبية العظمى من السيارات الحديثة، بينما يُفضل بنزين 95 للسيارات ذات الأداء العالي، استخدام بنزين بنسبة أوكتان منخفضة في سيارات تحتاج إلى نسبة أوكتان عالية قد يتسبب في أضرار جسيمة للمحرك.

علامات استخدام الوقود غير المناسب

من العلامات التي تدل على استخدام الوقود الخطأ انخفاض عزم السيارة وسماع ضجيج من جهة المحرك، ويُعد إهمال هذا الأمر خطيراً وقد يؤدي إلى تكاليف صيانة غير متوقعة.