الأفخم والأفضل كيا كارينز العائلية الجديدة 2023 Kia Carens تُبهر الجميع بسعر مفاجأة

حظي تصميم كيا كارينز في ثوبها الجديد 2023 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، على إعجاب واهتمام الكثير من عُشاق هذه الفئة، فضلاً عن الإمكانيات الرائعة التي تمتلكها، سواء من مواصفات داخلية وخارجية، أو تقنيات حديثة أو رفاهيات وكماليات ووسائل أمان وسلامة، فالسيارة عائلية تأخذ الطابع الرياضي لسيارات الدفع الرباعي في حزمة واحدة جذابة بإمكانيات مدهشة.

مواصفات كيا كارينز 2023

أما عن أبرز مواصفات سيارة كيا كارينز 2023 فتتمثل في أنها سيارة عائلية واسعة من الداخلة ومريحة، كما يُمكن تسوية مقاعد الصف الثالث في صندوق الأمتعة لضمان أقصى مساحة للأمتعة، ذات 3 صفوف من المقاعد، مع قاعدة عجلات طويلة، كما تملك جميع وسائل الأمان والسلامة التي يبحث عنها الكثيرين، وتتضمن ستة وسائد هوائية، وستتوفر بتصميم أنيق وفخم يجذب الانتباه.

التصميم الداخلي والخارجي

مزودة بمصابيح قيادة النهارية DRL أمامية

الواجهة الأمامية عالية مع عمود المصد الخلفي.

السقف مستقيم مع ارتفاع مثالي عن الأرض.

سيارة ترفيهية ذات قدرة فائقة.

تعمل بمحركات البنزين والديزل.

مزودة بجنوط قياس 16 بوصة.

وسائل الأمان والسلامة

حزمة الأمان Hi-Secure Safety. ستة وسائد هوائية. أنظمة القيادة المساعدة. نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC. نظام إدارة ثبات السيارة VSM. نظام التحكم عبر التلال HAC. نظام التحكم عند المنحدرات DBC. نظام مساعد المكابح BAS. نظام TPMS للتعرف على ضغط الإطارات. مكابح لجميع أسطوانات العجلات.

تجهيزات أخرى

حساسات أمامية من أجل الوقوف أو الانتظار.

ماسحات ذات حساسات للمطر.

مصابيح أمامية Crown Jewel.

ومصابيح ليد خلفية من نوع Star Map LED.

مزودة بالجيل الثاني من نظام الاتصال كيا كونيكت.

نظام BOSE الصوتي.

8 مكبرات صوت.

5 مخارج USB من نوع C.

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية مع وظيفة التبريد.

السيارة

ومن المتوقع أن يحمل سعر السيارة مفاجأة للجميع، فالبعض قد يراه مناسبًا لحجم الإمكانيات التي تحملها، والبعض الآخر قد يعتبره باهظًا، فسيتراواح السعر حسب الفئة من 625 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

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