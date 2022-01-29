الأسواق السعودية: كيا سبورتاج 2023 KIA sportage تكتسح بحث جوجل من مميزات وعيوب واسعار السيارة
تكتسح سيارة كيا سبورتاج 2023 الإصدار الجديد لأسواق السعودية، أعلنت كوريا الجنوبية عن ظهور سيارات كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage التي تثير إنتباه عدد هائل من الناس وتستمر في إحداث الضجة لمميزاتها العديدة، والتي أعلنت عنها كوريا الجنوبية، والمتوقع انتشارها هذا العام بالأسواق السعودية، وهي سيارات الجيل الخامس من سيارات كروس أوفر الدفع الرباعي المميزة، كما تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة الجيل الجديد.
مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage المتميزة
- N3- مزودة بمنصة
- تمنح السائق الحماية والقدرة على القيادة بالطرق غير المستوية والتي يصعب المرور بها، وتصنف هذه المنصة كحل لمشكلة تكاد تكون عائق كبير بالنسبة للسائق.
- Terrain Mode- خاصية التضاريس
- والتي تدعم الأمان للسائق بسبب إستطاعة السيارة تخطي مشكلات الطرق كالرمال، والطين، والثلج أيضاً دون أدنى مشكلة لضبطها الإعدادات بصورة تلقائية حسب حالة الطريق.
- FCA- نظام
- وهو نظام يساعد السائق على تفادي الإصطدام الأمامي للسيارة.
- HDA- مساعدة
- تقنية متقدمة للمساعدة في القيادة على الطريق السريع.
- قابلية المقاعد الخلفية للطي.
- مصابيح أمامية مبتكرة ومصممة بشكل مختلف.
- شاشة ترفيه مصممة للعمل باللمس.
- توفر للسائق أثناء القيادة الكثير من الأوضاع الرياضية، والمريحة، والإقتصادية.
- ECS – نظام
- نظام تعليق يتم التحكم به عن طريق الكهرباء.
- مقسمة من الداخل بطريقة ذكية:
- حيث تحتوي على مقصورة عملية وواسعة.
- توفر لركاب الصف الثاني مساحات مريحة:
- مساحة أرجل 1050 ملم، ومساحة للرأس 1000 ملم.
- تحتوي الأنواع الهجينة القابلة للشحن على نظام المناولة
- E-Handling الإلكتروني عالي التقنية
- وهو نظام يقوم بتحسين الأداء الحركي للسيارة وتحسين ثباتها ورشاقتها.
- نظام ADAS
- أحد مميزاتها الكثيرة والمختلفة للسلامة، وهو نظام متخصص لمساعدة السائق.
- نظام RSPA
-
- يطلق عليه نظام المساعدة الذكية ويستخدم لركن السيارة، المتواجدة أيضاً في سيارات هيونداي، جينيسيس.
تابع معنا عيوب السيارة في نهاية المقال
فئات كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage التي تصدرها الشركة
كما تصدر الشركة الكورية المصنعة للسيارة خمسة فئات لسيارات كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage وهم:
- سيارات – LX
- وهي السيارات القياسية والتي تم ذكر جميع مواصفاتها بالأعلى.
- سيارات – Nightfall
- سيارات – EX – 2023
- سيارات – SX Turbo
- سيارات – X-Line
- ويعد هذا النوع مختلفاً عن الفئات الأخرى فهو يتميز بعدة خصائص تجعله أكثر جرأة من الأنواع الأخرى كالتصميم المختلف والجرئ، بها مصد خارجي مميز وجناح سقف منحني، كما تحتوي أيضاً على عتبة جانبية، ومتاح بها إختيار لون مقاعدها بين لوني الأخضر والأسود.
أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 بالسعودية حسب الفئات
- سيارة LX
- يبلغ سعرها 97.000 ريال سعودي.
- سيارة Nightfall
- يبلغ سعرها 120.000 ريال سعودي.
- سيارة EX – 2023
- يبلغ سعرها 120.000 ريال سعودي.
- سيارة SX Turbo
- يبلغ سعرها 131.000 ريال سعودي.
- سيارة X-Line
- لم يكتشف سعرها إلى الآن.
بالإضافة إلى أن ألوان سيارة كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage المتميزة هي بالألوان الأبيض والأسود والفضي والأزرق والأحمر.
الآمان في سيارات كيا سبورتاج 2023
إليكم بعض أنظمة الآمان المتوفرة في السيارة كيا سبورتاج
كماليات في سيارات كيا سبورتاج 2023
إليكم بعض الكماليات المتوفرة في السيارة كيا سبورتاج
عيوب سيارة كيا سبورتاج 2023
حتى الآن لم يتم أي رصد لعيوب السيارة كيا سبورتاج 2023، لعدم تجربتها على الأرض الواقع لفترة طويلة.