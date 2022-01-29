الأسواق السعودية: كيا سبورتاج 2023 KIA sportage تكتسح بحث جوجل من مميزات وعيوب واسعار السيارة

تكتسح سيارة كيا سبورتاج 2023 الإصدار الجديد لأسواق السعودية، أعلنت كوريا الجنوبية عن ظهور سيارات كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage التي تثير إنتباه عدد هائل من الناس وتستمر في إحداث الضجة لمميزاتها العديدة، والتي أعلنت عنها كوريا الجنوبية، والمتوقع انتشارها هذا العام بالأسواق السعودية، وهي سيارات الجيل الخامس من سيارات كروس أوفر الدفع الرباعي المميزة، كما تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة الجيل الجديد.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage المتميزة

N3- مزودة بمنصة تمنح السائق الحماية والقدرة على القيادة بالطرق غير المستوية والتي يصعب المرور بها، وتصنف هذه المنصة كحل لمشكلة تكاد تكون عائق كبير بالنسبة للسائق. Terrain Mode- خاصية التضاريس والتي تدعم الأمان للسائق بسبب إستطاعة السيارة تخطي مشكلات الطرق كالرمال، والطين، والثلج أيضاً دون أدنى مشكلة لضبطها الإعدادات بصورة تلقائية حسب حالة الطريق. FCA- نظام وهو نظام يساعد السائق على تفادي الإصطدام الأمامي للسيارة. HDA- مساعدة تقنية متقدمة للمساعدة في القيادة على الطريق السريع. قابلية المقاعد الخلفية للطي. مصابيح أمامية مبتكرة ومصممة بشكل مختلف. شاشة ترفيه مصممة للعمل باللمس. توفر للسائق أثناء القيادة الكثير من الأوضاع الرياضية، والمريحة، والإقتصادية. ECS – نظام نظام تعليق يتم التحكم به عن طريق الكهرباء. مقسمة من الداخل بطريقة ذكية: حيث تحتوي على مقصورة عملية وواسعة. توفر لركاب الصف الثاني مساحات مريحة: مساحة أرجل 1050 ملم، ومساحة للرأس 1000 ملم. تحتوي الأنواع الهجينة القابلة للشحن على نظام المناولة E-Handling الإلكتروني عالي التقنية وهو نظام يقوم بتحسين الأداء الحركي للسيارة وتحسين ثباتها ورشاقتها. نظام ADAS أحد مميزاتها الكثيرة والمختلفة للسلامة، وهو نظام متخصص لمساعدة السائق. نظام RSPA

يطلق عليه نظام المساعدة الذكية ويستخدم لركن السيارة، المتواجدة أيضاً في سيارات هيونداي، جينيسيس.



تابع معنا عيوب السيارة في نهاية المقال

فئات كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage التي تصدرها الشركة

كما تصدر الشركة الكورية المصنعة للسيارة خمسة فئات لسيارات كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage وهم:

سيارات – LX وهي السيارات القياسية والتي تم ذكر جميع مواصفاتها بالأعلى. سيارات – Nightfall سيارات – EX – 2023 سيارات – SX Turbo سيارات – X-Line ويعد هذا النوع مختلفاً عن الفئات الأخرى فهو يتميز بعدة خصائص تجعله أكثر جرأة من الأنواع الأخرى كالتصميم المختلف والجرئ، بها مصد خارجي مميز وجناح سقف منحني، كما تحتوي أيضاً على عتبة جانبية، ومتاح بها إختيار لون مقاعدها بين لوني الأخضر والأسود.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 بالسعودية حسب الفئات

سيارة LX يبلغ سعرها 97.000 ريال سعودي. سيارة Nightfall يبلغ سعرها 120.000 ريال سعودي. سيارة EX – 2023 يبلغ سعرها 120.000 ريال سعودي. سيارة SX Turbo يبلغ سعرها 131.000 ريال سعودي. سيارة X-Line لم يكتشف سعرها إلى الآن.

بالإضافة إلى أن ألوان سيارة كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage المتميزة هي بالألوان الأبيض والأسود والفضي والأزرق والأحمر.

الآمان في سيارات كيا سبورتاج 2023

إليكم بعض أنظمة الآمان المتوفرة في السيارة كيا سبورتاج

كماليات في سيارات كيا سبورتاج 2023

إليكم بعض الكماليات المتوفرة في السيارة كيا سبورتاج

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2023

حتى الآن لم يتم أي رصد لعيوب السيارة كيا سبورتاج 2023، لعدم تجربتها على الأرض الواقع لفترة طويلة.

فيديو لشرح مواصفات كيا سبورتاج 2023