كيا تعلن عن تفاصيل وأسعار فئات تجهيز طرازها الكهربائي EV6 موديل 2022

لا شك أن تاريخ صناعة السيارات مليئ بكم هائل من المعلومات المتدفقة ،فقد ارتبط ذلك بتطور التكنولوجيا وزيادة متطلبات عشاق المركبات ،التي دفعت صناع السيارات إلي تغير افكارهم واستراتيجياتهم من أجل مواكبة هذا التطور، الذي سيجعل المركبات التي تعمل بالوقود الاحفوري تتنحي عن العرش لتفتح المجال أمام المركبات الكهربائية والاقل تلوثاُ ،واليوم أعلنت شركة كيا عن فئات تجهيز طرازها الكهربائي EV6 2022.

شركة كيا تعلن عن ثلاثة فئات تجهيز طرازها الكهربائي

شركة كيا وهي تاني أكبر مصنع سيارات في كورويا ،تأسست عام 1944 وهي تابعة لشركة الام هونداي كيا الكورية ، مقرها في سيول ،جنوب كوريا ، أعلنت اليوم عن فئات تجهيز وقائمة أسعار طرازها الكهربائي، EV6 موديل 2022 ،خلال تقرير نشره موقع “كار آند درايفر” المتخصص في السيارات، وهي 3 فئات تجهيز وهم “لايت” و “ويند” و ” جي تي لاين” وباختيارين في المحركات ،إما محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي أو محرك كهربائي مزدوج بنظام دفع كلي.

أسعار ومواصفات سيارات كيا الجديدة

تعد فئة التجهيز الأساسية في كيا EV6 هي “لايت”، ذات الدفع الخلفي، وبطارية تعمل بجهد 58 كيلو وات في الساعة، وبقوة حصانية 167، وتوفر مدى سير 232 ميلا في الشحنة الواحدة.

محرك فئة تجهيز “ويند” Wind الذي تبلغ تكلفته 48215 دولارًا مزودًا بحزمة بطاريات أكبر تعمل بجهد 77.4 كيلو وات في الساعة يزأر بقوة 225 حصانًا، وبنظام دفع خلفي، وتوفر مدى سير تقريبي يبلغ 310 ميلا في الشحنة الواحدة، يبدأ سعر “ويند” نظام الدفع الكلي من 52،115 دولارًا.

بينما تأتي فئة تجهيز كيا EV6 GT أي الجراند تورينج الرياضية، بنظام دفع خلفي أيضا مع نفس إعداد مجموعة نقل الحركة لفئة “ويند” وتبدأ من سعر 52،415 دولارًا.وكما ويبدأ سعر “جي تي” بالدفع الكلي من 57،115 دولارًا.

فيديو مواصفات سيارات كيا الجديدة

ما تزال شركة كيا الكورية من اكثر المصانع التي تتمتع بتصاميم ذات الذوق العالي والمميز ،الذي يتناسب مع عشاق السيارات من نوع كيا ، كما وانها استطاعت أن تحصد الكثير من الجوائز على صناعتها المتميزة بل أصبحت كيا هي العلامة التجارية المفضلة بين الكثير من فئات السيارات ولذا أصبحت من أكثير المركبات التي تباع في الاسواق .