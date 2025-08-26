كشف النقاب عن سيارة Audi Q3 Sportback الجديدة بتصميمها الجريء

أضافت شركة أودي طرازًا جديدًا إلى عائلة Q3، وهو Audi Q3 Sportback، ينضم هذا الطراز الجديد، الكوبيه-SUV، إلى مجموعة أودي سبورتباك، والتي تشمل Q4 وQ5 وQ6 وQ8، وتشترك Q3 سبورتباك في هيكل Q3 القياسي.

إن خط السقف المنحدر نحو الخلف، والأسطح الزجاجية المُعاد تصميمها، وقضبان السقف المرتفعة، تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا، كما أن المصابيح الخلفية LED، الممتدة من طرفها إلى طرفها في الخلف، متوفرة برسومات OLED اختيارية، كما تتميز السيارة بفتحات هواء وهمية وناشر هواء كبير.

التصميم الداخلي مشابه لسيارة Q3 القياسية، تشترك لوحة العدادات الرقمية قياس 11.9 بوصة وشاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 12.8 بوصة في نفس السطح المنحني، مع ذلك، يؤدي انخفاض السقف إلى تقليل مساحة المقاعد الخلفية وصندوق الأمتعة، مع طي المقاعد الخلفية، توفر Q3 Sportback مساحة صندوق أمتعة تبلغ 1,298 لترًا، أي أقل بمقدار 97 لترًا من Q3 القياسية.

تتوفر سيارة Audi Q3 Sportback بخيارات محركات بنزين، وديزل، وهجين خفيف، وهجين قابل للشحن، يُنتج محرك TFSI الأساسي سعة 1.5 لتر قوة 150 حصانًا، بينما يصل أقوى إصدار TFSI سعة 2.0 لتر إلى 265 حصانًا.

يتم توفير الطاقة عبر نظام الدفع الأمامي أو نظام الدفع الرباعي quattro، تبلغ قوة النسخة الهجينة القابلة للشحن 272 حصانًا، توفر هذه النسخة، ببطاريتها التي تبلغ 25.7 كيلوواط/ساعة، مدى يصل إلى 118 كيلومترًا بالكهرباء فقط وفقًا لمعايير WLTP.

بدأت أودي بقبول طلبات شراء سيارة Q3 Sportback في أوروبا، يبدأ تسليم Q3 القياسية في أكتوبر، وQ3 سبورتباك في نوفمبر، يبدأ سعر Q3 القياسية في ألمانيا من 44,600 يورو، بينما يبدأ سعر Q3 سبورتباك من 46,450 يورو، بينما تبدأ أسعار النسخ الهجينة القابلة للشحن من 49,300 يورو لـ Q3 القياسية و51,150 يورو لـ Q3 سبورتباك.