قفزة عملاقة لمبيعات السيارات الصينية خلال 2023

حدث ارتفاع ملحوظ في مبيعات شركات السيارات الصينية بنسبة بلغت 12% على أساس سنوي حيث سجلت ارتفاع وصل إلى 30.1 مليون سيارة في عام 2023.

سوق السيارات الصينية

حققت نسبة مبيعات السيارات في ديسمبر، بنسبة 23.5% على أساس سنوي، حيث أفادت تقارير من رويترز من مصادر في الشركة الصينية لصناعة السيارات CAAM.

بلغت صادرات السيارات الصينية نسبة 58% إلى 4.91 مليون سيارة، احتلت البرازيل المركز الأول لصادرات السيارات الصينية في عام 2023، حيث حققت الصين أكثر من 841 ألف سيارة في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، حسب بلومبرج.

استخدمت شركات صناعة السيارات الصينية من أبرز المبدعين الغربيين البرازيليين، بما في ذلك فولكس فاغن وتويوتا عقبة الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

تحتل شركة SAIC Motor المركز الأول في تصدير السيارات في الصين، بينما احتلت شركة Chery Motors المركز الثاني، فيما احتلت مجموعة Geely في المركز الثالث.

باتت الصين أكبر مصدر للسيارات العالمية

حيث تفوقت الصين على جارتها الآسيوية اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي 2023، لأول مرة في التاريخ، في الوقت ذاته حققت فيه شركة BYD لصناعة السيارات المحلية الأخرى مبيعات صينية كبيرة في الخارج.

أدى كبر النفوذ الصيني المتزايد في العالم إلى إثارة القلق لدى بعض السياسيين الذين حذروا من آثار هذا على بعض شركات صناعة السيارات المحلية.

ومن ثم أطلقت المفوضية في سبتمبر، مهمة أوروبا في مجال السيارات الكهربائية، علاوة على ذلك الدعم الذي ربما تكون قد قامت به، وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الشهر الماضي أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقش رفع بعض المسؤولين الصينيين عن بعض المنتجات الصينية، ومن أهمها منتجات السيارات الكهربائية.