قريبًا شركة تيسلا ستطلق خدمة روبو تاكسي “سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة”  

تستعد شركة تسلا لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة “خدمة روبو تاكسي“ في 22 يونيو المقبل، هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى تغيير التوازن في قطاع النقل، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أن أول تطبيق عام لهذه الخدمة سيُطلق في أوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، في 22 يونيو، وجاء هذا الإعلان بعد انتشار لقطات لسيارات موديل واي تُختبر بدون سائق في شوارع أوستن خلال الأسابيع الأخيرة.

تُعتبر خدمة سيارات الأجرة الآلية من تيسلا خطوةً ملموسةً نحو تحقيق هدف الشركة المتمثل في القيادة الذاتية الكاملة، سيتم استخدام حوالي عشر سيارات ذاتية القيادة فقط في بداية الخدمة، ستعمل هذه المركبات في منطقة محدودة محددة في أوستن، وصرح إيلون ماسك بأنه في حال نجاح النظام، سيتم تشغيل المزيد من المركبات قريبًا.

شوهدت مركبات موديل Y بدون سائق خلال الاختبارات في الشوارع، تحمل هذه المركبات كلمة”Robotaxi”، بينما يُشبه اختيار الخط تصميم طراز Cybertruck من Tesla.

في الوقت نفسه، رُصدت مركبة أخرى من طراز Y تتبع هذه المركبات ذاتية القيادة من مسافة قريبة جدًا، ولوحظ وجود سائق في مركبة التتبع، لكن لم يُعرف ما إذا كان الشخص في الخدمة أم لا.

ستُقدّم تسلا الخدمة في البداية عبر مراقبة المركبات ذاتية القيادة عن بُعد، وحصر تشغيلها في مناطق آمنة مُحدّدة، وكان ماسك قد صرّح سابقًا بأنّ المركبات ذاتية القيادة بالكامل ستتوسّع تدريجيًا.

في هذا السياق، يبرز تاريخ 22 يونيو كأولى خطوات أسطول سيارات الأجرة الآلية للشركة، ومع ذلك، يصف إيلون ماسك هذا التاريخ بأنه “مؤقت”، بمعنى آخر، لا يزال هناك احتمال لتأجيله.