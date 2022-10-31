قاهر الصحراء يغزو الأسواق السعودية.. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023

شركة تويوتا العملاقة المنتجة للسيارات اليابانية، كشف الستار عن سيارة تويوتا برادو 2023 في الأسواق السعودية والسيارة أخذت لقب قاهر الصحراء بسبب الإمكانيات الممتازة والجبارة، حيث من أبرز مميزات سيارة برادو 2023 القيادة في جميع الطرق براحة كاملة حتى في الطرق الجبلية والوعرة يمكنك اجتيازها بكل سهولة ومهارة، لذلك جع السيارة معشوقة لمن يحب السفر والمغامرات في المناطق الجبلية.

مواصفات تويوتا برادو 2023

مجموعة عبداللطيف جميل وهي وكيل رسمي للعلامة التجارية لشركة تويوتا في الأسواق السعودية أعلن عن مميزات سيارة تويوتا برادو 2023 وهي كالتالي:

السيارة بها 3 أنواع من المحركات اثنين منهم يعمل بالبنزين والأخير يعمل بالديزل.

المحرك الأول أربعة سلندر مع سعة 2.7 لتر، بقوة 164 حصانًا، وعزم للدوران بقدرة 246 نيوتن/متر أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما المحرك الثاني من 6 سلندر، 4 لتر سعته، بقوة 271 حصانًا، مع عزم للدوران 381 نيوتن/متر.

المحرك الأخير يأتي ومعه 4 أسطوانات 2.8 لتر سعته، بقوة 201 حصانًا، مع عزم دوران 500 نيوتن/متر.

تأتي سيارة تويوتا برادو بطول 4840 مم، وعرض 1885 مم، مع ارتفاع 1890 مم، وبلغ قاعدة العجلات بطول 2790 مم، أما السيارة بلغ وزنها 2080 كجم.

أنظمة السلامة في تويوتا برادو 2023

السيارة تأتي بالكثير من وسائل الأمان والسلامة حيق الفرامل المانعة للانغلاق مع صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. نظام تنبيه من السرقة مع حساسات ركن السيارة في الجزء الأمامي والخلفي. الوسائد الهوائية، الهيكل الخارجي تجده ضخم لتناسب الطرق الجبلية والمناطق الوعرة مع مصابيح ليد. السيارة بها 7 مقاعد مريحة من ثلاثة صفوف وما يميز هذه المقاعد هي التحكم الكامل بالكهرباء. تشغيل المحرك من خلال الزر وليس المفتاح، المقاعد الخلفية يمكن طيها لتبقى المساحة أكبر في التخزين.

أسعار تويوتا برادو 2023 في السعودية