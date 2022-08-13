في ثوبها الجديد.. سيارة شيفرولية كابتفيا 2023

أسدلت شركة شفرولية بشكل رسمي الستار عن إصدارها الجديد من سيارة شيفروليه كابتيفا 2023، وأنها متاحة الآن داخل الأسواق السعودية لدى الوكلاء الموزعين المعتمدين، وتم طرح السيارة دون إحداث أية تطورات جذرية على السيارة سواء في قدرات المحرك الخاص بالسيارة، وتتسم تلك السيارة بأنها سيارة من الحجم المتوسط بالنسبة لسيارات الكروس أوفر، هذا بجانب أنها موجود بإصدارين الإصدار الأول من السيارة ب5 مقاعد والإصدار الثاني بس مقاعد، ويمكن تصنيف السيارة أنها تدخل ضمن سيارات الكروس أوفر، وتحتوي على 5 أبواب، وتم طرح الجيل الأول من السيارة سنة 2006، وفي سنة 2019 تم طرح الجيل الثاني منها والتي لازالت مستمرة حتى الآن.

المواصفات الخارجية لسيارة شفروليه كابتيفا 2023

تأتي السيارة بمصابيح أمامية ليد نهارية بالكامل، فيما تأتي الإنارة العالية والمنخفضة بلمبات مصممة بحجم رفيع مسحوبة على جانب السيارة.

الشباك الأمامي للسيارة يوجد به إطار من الكروم.

ومن ناحية المصعد الأمامي بها مصابيح ضباب على شكل دائري ليد، ويحط الكرم بإطار السيارة.

في أسفل المصعد يوجد بالسيارة فتحة تهوية صغيرة الحجم سوداء.

تأتي السيارة مقاسات إطارات 18 بوصة، وتأتي مقابض للأبواب بالمسار من الكروم.

المرايا الجانبية تأتي بنفس لون السيارة، مع وجود لمبات من الكروم محاطة بالزجاج

تأتي السيارة بخاصية الدخول الذكي.

تأتي بكاميرا وحسابات خلفية ومصابيح خلفية للضباب.

مواصفات محرك السيارة

تأتي السيارة بمحرك يبلغ سعته 1.5 لتر بعدد يبلغ 4 سلندر، ينتج عنه قوة تبلغ 184 حصان، وتأتي السيارة بناقل حركة cvt، وتعمل بالدفع الأمامي، وعن استهلاك السيارة من الوقود فهى تعتبر متوسطة، إذ تستهلك لتر بنزين لتقطع به مسافة 13.4 كيلو متر، ومن ثم فإن استهلاكها من البنزين يعد ممتاز، وعن وسائل الأمان والسلامة بالسيارة فيها وسادة هوائية جانبية لحماية الركاب والسائق.