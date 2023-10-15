فولكس واجن تضيء مسرح معرض جنيف بإبداعاتها المتنوعة في قطر

في ختام مشاركتها المبهرة بمعرض جنيف الدولي للسيارات 2023 بقطر، قدمت فولكس واجن الشرق الأوسط عرضاً غير مسبوق لمجموعة من أبرز سياراتها المبتكرة، مُظهرة التزامها العميق بتوفير أفضل تجربة قيادة لعشاقها في منطقة الشرق الأوسط.

الطرازات المشاركة في المعرض

تيرامونت: حققت السيارة مكانة رائدة بين عروض فولكس واجن بفضل التحديثات المثيرة التي شهدتها، من تقنيات رفاهية متطورة وشاشة عرض ذات قياسات كبيرة، إلى مصابيح فريدة ومحرك مُحدث يُقدم أفضل أداء واقتصادية في استهلاك الوقود. طوارق: هذا الجيل الثالث من السيارة جاء ليؤكد سيادتها في فئة الـ SUV، وذلك بفضل التحسينات الجذرية من تقنيات وتصميم مُحدث. تيغوان: وسط التوتر والترقب، كشفت فولكس واجن عن هذه السيارة الرائعة التي تُعد من أكثر سياراتها مبيعًا عالمياً، وجاءت لتُسطر معايير جديدة في عالم الـ SUV.

إلى جانب تلك النجوم، لم تتوان فولكس واجن عن تقديم عدد من الموديلات المميزة الأخرى مثل جولف GTI وأماروك وID.Buzz وT-Roc.

رسالة من القلب

أكد ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لفولكس واجن الشرق الأوسط، على سعادتهم بالكشف عن أحدث سياراتهم في هذا الحدث العالمي الذي استضافته قطر، وأشار إلى أن المعرض تجاوز التوقعات، مما ساهم في تعزيز علاقتهم مع العملاء المحليين.

الجدير بالذكر أن معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر لم يكن مجرد حدث عادي، بل جذب العديد من الشركات الرائدة والزوار من مختلف أنحاء العالم، مُثبتًا مكانته كواحد من أهم المعارض في المنطقة.

وبينما اختتمت فولكس واجن فصلاً ناجحًا من مشاركاتها، يبقى الجمهور في انتظار ما ستقدمه الشركة من طرازات جديدة في الأسواق المحلية، مُنتظرين مستقبلاً زاهرًا لقطاع السيارات.