فورد تتخذ خطوة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية

قامت شركة فورد، في وقت سابق من هذا العام بتقسيم نفسها إلى قسمين متميزين وهما بلو الأزرق والموديل إي، مشيرةً إلى أنها خطة الشركة للمستقبل حيث تتطلع إلى التركيز على السيارات الكهربائية والمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون والمساعدة في حل أزمة المناخ.

ويشتمل جزء من تلك الخطة على Blue Oval التي من المقرر أن تعمل على تشغيل عملياتها بالاعتماد على الطاقة الخضراء، حيث اتخذت شركة فورد خطوة مميزة نحو تحقيق ذلك مستعينة بالطاقة الشمسية، من أجل إنتاج السيارات الكهربائية لبيئة أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة.

وقد أعلنت شركة فورد بأنها ستشتري 650 ميغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في ميشيغان من DTE Energy، وحسب البيانات التي قدمتها جمعية صناعات الطاقة الشمسية، فإن ذلك سيؤدي لزيادة إجمالي كمية الطاقة الشمسية المركبة في الولاية بنسبة 70%.

وسيسمح هذا الشراء، الذي يحدث مع شركة DTE من خلال برنامجها MIGreenPower، لشركة فورد بتصنيع كل سيارة في الولاية باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2025م.

وتهدف شركة صناعة السيارات ” فورد ” عبر هذا التعاون للقيام بتشغيل جميع عملياتها حول العالم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035م.