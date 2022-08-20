موديل ايدج من العملاق FORD الأمريكية لصناعة السيارات المعروف عنها القوة والأداء الجبار على الطرق الممتدة والوعرة بفضل المحركات ذات الأداء العنيف الذي يُشعرك بالإنطلاق لأفاق جديدة على ادائك وتحكمك بما بين يديك من قوة سلسة بفضل اداء متناسق مع الرفاهية المستحدثة داخل صناعة السيارة لإضافة تجربة قيادة تصل بك إلى التناغم والإنسيابية.

سيتم طرح سيارة FORD EDGE 2023 ذات الدفع الرباعي الفاخرة بخمسة مقاعد دائماً كما في الموديلات السابقة وتتنافس السيارة مع موديلات أخري من شركات عالمية مثل PEUGEOT 3008, HONDA CRV, HYUNDAI SANTAFI, MITSUBISHI OUTLANDER فهذه الفئة غنية بالموديلات من جميع مصنعي السيارات في العالم تتنافس جميعاً على حصص بيع متفاوتة حسب أذواق جميع الأسواق.

وكما هو مٌتبع حالياً بين مصنعي السيارات وهو الإعتماد على محركات صغير بقدرة تعويضية توربينية حصلت السيارة على محرك من 4 أسطوانات بقدرة 2.0 CC ليخرج عزم 250 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم أنطلاق 380 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة، متصل بصندوق تروس أوتوماتيكي من ثمان سرعات موزعة على نظام الدفع الرباعي.

بمقدمة رياضية بارزة الملامح والمزايا المواكبة للتصميم الأنسيابي الرياضي جاءت فورد ايدج 2023 للتميز بين منافسيها وأداء مميز على الطرق الوعرة يليق بالعلامة التجارية لشركة فورد الأمريكية، وأبعاد كبيرة جداً لهذه الفئة لإضافة مساحات داخلية رائعة لجميع الركاب.

كما أظهرت تصاميم السيارة على اعتمادها على منظومات إضاءة أمامية وخلفية تعمل جميعاً بنظام LED المتطور وكشافات ضباب مدمجة بمقدمة السيارة وحساسات أمامية وخلفية لتجنب التصادم.

تم اختيار جنوط مقاس 20 إنش مع إضافة منظومة أمان كاملة ABS, ABD, ESB, EES

والكثير من أحدث برامج تكنولوجيا السيارات لمساعدة السائق على التحكم بالسيارة وعجلة القيادة والحفاظ على أمان من بداخل السيارة.

مع انظمة ترفيه متعددة من شاشة تحكم عملاقة تعمل باللمس لعرض الميديا والأوامر المباشرة في تحكم السيارة، وفرامل اليد وأيضاً تحكم صندوق التروس وكرسي السائق تعمل بالأوامر الكهربائية.

بلغ سعر السيارة فورد ايدج FORD EDGE 2023 داخل السوق السعودي حوالي 160,700 إلى 205,300 ريال سعودي يضاف إليها قيمة الضرائب المضافة حسب كل فئة.