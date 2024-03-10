فهم وصيانة ضغط الهواء في الإطارات

كثيرًا ما ينشغل الأشخاص بجمالية العجلات والإطارات، متغافلين عن أهمية فحص وصيانة ضغط الهواء داخل الإطارات، هذا الإهمال قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل الحوادث، بالإضافة إلى التأثير السلبي على أداء السيارة وزيادة استهلاك الوقود.

مفهوم ضغط الهواء في إطارات السيارة

ضغط الهواء في الإطارات، الذي يُقاس بوحدة PSI، يعكس حجم الهواء الموجود داخل الإطار وتوزيعه بشكل مناسب، هذا المقياس أساسي للحفاظ على أداء الإطارات وسلامتها.

الضرورة الملحة لضغط الهواء المحدد

ضبط ضغط الهواء في الإطارات بشكل محدد له أهمية كبيرة؛ إذ يحافظ على السلامة ويزيد من عمر الإطارات، الضغط غير المتوازن يؤدي إلى مشاكل جمة، منها تدهور أداء السيارة وزيادة استهلاك الوقود.

خطوات فحص ضغط الهواء في الإطارات

يُفضل دائمًا حمل جهاز قياس ضغط الهواء ضمن معدات الطوارئ في السيارة، يجب فحص الإطارات بانتظام عبر خطوات بسيطة: القياس عند برودة الإطار، إزالة غطاء الصمام، وضع جهاز القياس، وتعديل الضغط حسب التوصيات.

التعامل مع ضغط الإطارات دون جهاز قياس

في حال عدم وجود جهاز القياس، يمكن الاعتماد على اليدين لتقدير مستوى الضغط، ملاحظة شكل الإطار من بعد، أو وضع جسم ثقيل على الإطار لتقييم مستوى الهواء.

تأثيرات زيادة وانخفاض ضغط الهواء

زيادة ضغط الهواء يؤدي إلى تآكل مركزي للإطار، فقدان الجر وارتفاع خطر الانفجار، بينما يؤدي انخفاض الضغط إلى فقدان التحكم، زيادة استهلاك الوقود، وتآكل حواف الإطار.

نظام مراقبة ضغط الإطارات في السيارات الحديثة

تضم معظم السيارات الحديثة نظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، والذي يقدم تنبيهات وتوجيهات للسائق لضمان السلامة والأداء الأمثل.