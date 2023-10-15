فتح بوابات المستقبل: مكلارين تُطلق أضخم صالة عرض عالمية في دبي

في تحرك غير مسبوق، قامت شركة مكلارين بإطلاق أكبر صالة عرض لها على مستوى العالم، وذلك في دبي، مركز التفوق التكنولوجي والابتكار في الشرق الأوسط.

يُظهر هذا التطور الهائل الزخم الكبير للشركة في المنطقة ويشكل توسعًا استراتيجيًا مهمًا.

تنشر الصالة على مساحة تقدر بـ 10,225 قدم مربع، وتقع بالقرب من أكبر مركز لخدمة العملاء التابع لمكلارين.

إلى جانب مساحات العرض الرحبة، يضم الموقع استوديو تخصيص مكلارين Special Operations، مُصمم لتلبية الاحتياجات الخاصة والدقيقة للعملاء.

يُعتبر فريق العمل في هذه الصالة من النخبة في مجال الهندسة الميكانيكية، حيث يتمتع بخبرات واسعة في تفصيل وصيانة مركبات مكلارين.

تقدم الصالة، التي وُصفت بأنها “مُستقبلية”، قدرة على توزيع ما يصل إلى 150 مركبة شهرياً.

الجدير بالإشارة إلى أن هذا الافتتاح جاء ليتزامن مع إطلاق موديل مكلارين 750S الجديد، والذي يُعتبر مُبتكرًا بفضل محركه 4.0 لتر V8 ثنائي التوربو، الذي يُولد 740 حصانًا.

وقد بيعت حجوزات هذا الموديل حتى العام 2024، كما تُعرض الصالة نماذج من السيارة الرياضية أرتورا.

يُعد هذا الافتتاح مُرحلة مُهمة في تطوير وتوسع شركة مكلارين، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، ويمثل نموذجًا رائدًا للتميز في الابتكار والتصميم والهندسة.