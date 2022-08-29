غول الجيل الخامس الجديد .. سعر ومواصفات مرسيدس C200 2023 في السعودية

مركبة مرسيدس C200 2023 الجيل الخامس الجديد هي من فئة السيدان الفاخرة، 4 سلندر، وتتميز بتوفر بها بطارية كهربائية، وهي مركبة نصف هجينة، تميزت بتوفر بها عدد من التعديلات الجديدة على التصميم الخارجي والأبعاد والتصميم الداخلي، وأيضًا التغييرات في وسائل الأمان والسلامة للسيارة، نوضح في السطور التالية تفاصيل سعر ومواصفات سيارة مرسيدس C200 2023 في السعودية.

مواصفات مرسيدس C200 2023

من أبرز مواصفات السيارة ما يلي:

الشبك الأمامي يحتوي على علامة مرسيدس، والشبك حجمه كبير.

تتوفر مصابيح أمامية مستقلة عن الشبك الأمامي، وكذلك المصابيح الليد والعدسات النهارية.

إطارات رياضية مصنوعة من الكروم.

تتوفر فتحة تهوية بأسفل المصد، إلا أنه لا توجد مصابيح ضباب بالسيارة.

مقابض الأبواب مطلية بالكروم.

تتوفر فتحة مزدوجة بأعلى السقف.

إطارات السيارة مقاسها 19 بوصة.

يتوفر بالسيارة شاشة وسطية مقاسها 11.9 بوصة.

كما توجد شاشة خلف الدركسيون مقاسها 12 بوصة تشتمل على خرائط الملاحة، وكذلك عدادات السرعة.

تصميم فتحة المكيف شبه دائري.

يمكن التواصل مع الهاتف الذكر عبر شاشة الملاحة عبر اندرويد أوتو، أو آبل كار بلاي.

محرك السيارة C200 2023

يتوفر من السيارة إصدارين محرك، وهي:

محرك البنزين سعته 1.5 لتر تيربو 4 سلندر، والبطارية الكهربائية 15 كيلو وات، تنتج قوة قدرها 220.4 حصان، وقوة المحرك الإجمالية 204 حصان عند عدد لفات تتراوح بين 5800 و6100 لفة بالدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر عند عدد لفات تتراوح بين 1800 و4000 لفة بالدقيقة.

الإصدار الثاني: محرك البنزين سعته 2 لتر تيربو 4 سلندر، والبطارية الكهربائية 15 كيلو وات، تنتج قوة قدرها 258حصان، وعزم دوران 400 نيوتن.متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي 9 سرعات.

وسائل الأمان والسلامة بالسيارة

مركبة مرسيدس C200 2023 يتوفر بها عدد من أنظمة الأمان والسلامة التي تميزها، من بينها تقنيات جديدة، وتتمثل الأنظمة فيما يلي:

إمكانية تحريك المقعد عند الاصطدام، حيث يبتعد عدد من السنتيمترات لداخل السيارة ليبتعد بذلك عن الاصطدام كنوع من حماية السائق.

وسائد هوائية أمامية وجانبية.

كاميرا محيطية 360 درجة.

المساعدة عند الركن.

مراقبة النقطة العمياء بالمرايا الجانبية.

سعر مرسيدس C200 2023 في السعودية