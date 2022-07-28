علشان تاخد الأفضل.. ماذا تختار في حالة شرائك لسيارة مستعملة؟

ارتفعت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ما تسبب في بحث وإقبال عددًا كبيرًا من المواطنين على شراء السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية، وذلك مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة اعتبر البعض السيارات المستعملة هي الملاذ الآمن لكل منهم للحصول على سيارة بسعر مناسب، بدلا من الأسعار المرتفعة التي تسبب فيها ما حدث من أزمات اقتصادية عدة ضربت أسواق السيارات بل وتسببت في ركود كبير داخلها، لكن عليك أن تعلم قبل أن تقبل على ذلك أنك سوف تحتاج إلى أن، تستغين بخبير حتى لا تقع فى فخ شراء سيارة تحتوي على عددًا من العيوب، لذا خلال السطور التالية سوف نسرد لكم أفضل السيارات الشعبية المستعملة داخل مصر.

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

وفقًا لما يقوله المتخصصين في السيارات، فإن سيارة ميتسوبيشي لانسر تعد واحدة من أفضل السيارات التي يقبل عليها المصريين ولها شعبية كبيرة في السوق المصري المستعمل، لذا نرصد لكم أبرز العروض المتاحة على بيع السيارات المستعملة، والتي تظهر على منصات التواصل الخاصة بسيارة ميتسوبيشي لانسر أوماتوتيك موديل 1991، والتي يعد سعرها مناسب للمواطنين ممن لديهم الميزانيات المحدودة لاستخدمات الحياة اليومية، على أن يصل إلى سعر 37 ألف جنيه.

مميزات سيارة ميتسوبيشي لانسر

تحمل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991 مجموعة من المميزات التي تجعلها الخيار الأفضل ضمن السيارات المستعملة، فإنها تمتلك محرك رباعي الأسطوانات بقوة 75 حصان، سعة 1300 سي سي، كما أن بها ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع معدل استهلاك وقود من 6-9 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 165 كيلومتر فى الساعة.

تصميم سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991

أما عن تصميم سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1991، فإنه تأتي مع تصميم جيد من تصميمات تعود بالزمن إلى فترة التسعينات، كما أنها يتوافر لها مقصورة واسعة من شأنها أن توفر تحكم جيد لقائد السيارة، وتعد السيارة ضمن السيارات ذات الحجم الكبير، حيث تتسع السيارة لأربعة أشخاص بأريحية كاملة بداخلها، كما أنها تقدم لوحة عدادات بالإضافة إلى مكيف يعمل بشكل فعال، بالإضافة إلى أنها بها ساعة رقمية وعجلة قيادة جيد، فى متوسط التابلوه، بينما يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر سعة 1300 سي سي إلى حوالى 37 ألف جنيه.