علامة Yuanhang Auto تستعد لإطلاق سيارة Yuanhang Y6 الكهربائية الجديدة في الأسواق الصينية

تعد شركة Yuanhang Auto من أهم الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، والتي أعلنت مؤخرًا عن سيارتها السيدان الجديدة Yuanhang Y6 الكهربائية بالكامل، التي سيتم إصدارها بأربعة ألوان مختلفة وهم (الأخضر،الأسود، الذهبي، والأبيض)، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة.

المواصفات الأدائية للمحرك

تتوافر سيارة Yuanhang Y6 الكهربائية الجديدة بخيارين من المحركات لهما المواصفات الديناميكية الآتية:-

المواصفات المحرك الأول المحرك الثاني نوع الدفع خلفي أحادي. دفع رباعي مزدوج المحركات. القوة الحصانية 335 حصانًا أي بما يُعادل طاقة كهربائية تُقدر بحوالي 250 كيلو وات. 670 حصانًا أي بما يعادل طاقة كهربائية تُقدر بحوالي 500 كيلو وات. عزم الدوران يصل إلى 400 نيوتن لكل متر. يصل إلى 745 نيوتن لكل متر. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم في غضون 5.9 ثانية. تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم في غضون 3.2 ثانية. مدة الشحن الوقت اللازم لشحن البطارية من 20٪ إلى 80٪ 30 دقيقة. الوقت اللازم لشحن البطارية من 20٪ إلى 80٪ 30 دقيقة.

ما الجديد في سيارة Yuanhang Y6 الكهربائية؟

تم تزويد سيارة Yuanhang Y6 الكهربائية بالعديد من التقنيات المتطورة والتي تتمثل في الآتي:-

السيارة مزودة بنظام متطور لمساعدة السائق.

السيارة تعمل بتقنية الدخول إلكترونيًا بدون مفتاح.

جميع النوافذ الأمامية والخلفية عازلة للصوت؛ وذلك لأنها متعددة الطبقات.

سعر سيارة Yuanhang Y6 الكهربائية

أكد فريق المبيعات في شركة Yuanhang Auto الصينية، على أنه سوف يتم إصدار سيارة Yuanhang Y6 الكهربائية بالأسعار الآتية:-