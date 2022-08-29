علامات تحذيرية يجهلها أكثر من 80 بالمئة من سائقي السيارات الكهربائية والهجينية

يجهل الكثير من السائقين أهم التحذيرات والمعلومات الموجودة في قمرة القيادة لسياراتهم، وجاء ذلك حسب مسح تمثيلي أجرته شركة تأمين بريطانية على عينة من السائقين، والتي بلغت نحو 2200 سائق من 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مما أظهر أنهم ليسوا على دراية بالرموز المحددة للسيارات الهجينة أو الكهربائية.

ولم يتمكن نحو 80٪ ممن تضمنهم الاستطلاع على سبيل المثال، من ضبط تحذير خطأ كهربائي بشكل صحيح، حيث يدل هذا التحذير على وجود مشكلة في المحرك الكهربائي أو البطارية أو الأسلاك، في حين أن الرمز البرتقالي ينبه السائق بضرورة الذهاب إلى ورشة العمل إذا كان لونه أحمر، فلا يمكن تحريك السيارة إلا بقوة منخفضة أو إيقاف تشغيلها تمامًا.

التعرف على التحذيرات الهجينة

يعتبر الرمز “AGC” هو المسؤول عن التحكم التلقائي في الانزلاق الغير صحيح بنسبة 77 في المائة، وكان الرمز في المرتبة الثالثة بين التحذيرات التي لم يتم تخصيصها بشكل خاطئ من حيث جاهزيته للقيادة، إضافة إلى أنه غير معلوم لنحو 68 في المائة، ويتميز بكونه من الرموز الإيجابية القليلة.

الغرض من علامة ABS

كما تم البحث في الرموز الشائعة للمركبات الأخرى في الدراسة، وذلك أكثر من ثلث العينة، حيث تبين أنهم لا يعرفون رمز التحذير “ABS”، إلى جانب أن جاء التحذير من ضغط الإطارات نظام في المرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو 32 في المائة من الإجابات غير الصحيحة، وجاء عقب ذلك رمز تحذير التحكم في الجر مع 31 في المائة من الإجابات غير الصحيحة.

وتضمن جميع الأسئلة نظام الاختيار من متعدد، مما سمح للعينة بالاختيار من بين أربعة خيارات، في حين أنه تم جمع بيانات عن الفئة العمرية وتجربة القيادة مع كل نوع من المركبات لتحليل معرفة المشاركين أيضًا، إضافة إلى أن العديد من السائقين لا يستطيعون تحديد التحذيرات المتعلقة بالسيارات الكهربائية والهجينة بشكل صحيح، في حين أن الرموز الكلاسيكية في قمرة القيادة الكلاسيكية سيارات، مما ينتج عنه معدل خطأ أقل بكثير.