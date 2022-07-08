يرغب الكثير من المتابعين للتعرف على أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية، والتي تتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون في توفير المال حسب متطلباتهم وإمكانياتهم المادية، ولكن مع الحصول على سيارة مميزة وذات إمكانيات جيدة، سوف نعرض لكم أفضل عروض السيارات التقسيط لعام 2022.

عروض تقسيط السيارات الجديدة

تعد عروض التقسيط التي تقدمها العديد من الشركات لها دور فعال للغاية في سوق السيارات بالسعودية، والتي تساعد على تقديم أفضل العروض التي تتناسب مع العملاء، وهناك العديد من البنوك والشركات التي تقدم خدمات تمويل السيارات للأفراد، وهذا يعمل على تنشيط حركة تمويل السيارات الجديدة، ومن أشهرها شركة عبد اللطيف جميل، التي تعمل على توفير الكثير من التسهيلات للعملاء بمقدم بسيط يصل لـ 10% فقط.

كما تُقدم الشركة إمكانية دفع أقساط السيارة الجديد على 8 سنوات، وأوضحت أن جميع معاملات الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كيفية وشروط شراء سيارة جديدة بالتقسيط بالسعودية| وأبرز المعارض

عروض سيارات تقسيط شركة اليسر

تقدم شركة اليسر العديد من أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية ومن أهمها: