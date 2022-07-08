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أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية

محمد أحمد

يرغب الكثير من المتابعين للتعرف على أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية، والتي تتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون في توفير المال حسب متطلباتهم وإمكانياتهم المادية، ولكن مع الحصول على سيارة مميزة وذات إمكانيات جيدة، سوف نعرض لكم أفضل عروض السيارات التقسيط لعام 2022.

أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية

عروض تقسيط السيارات الجديدة

تعد عروض التقسيط التي تقدمها العديد من الشركات لها دور فعال للغاية في سوق السيارات بالسعودية، والتي تساعد على تقديم أفضل العروض التي تتناسب مع العملاء، وهناك العديد من البنوك والشركات التي تقدم خدمات تمويل السيارات للأفراد، وهذا يعمل على تنشيط حركة تمويل السيارات الجديدة، ومن أشهرها شركة عبد اللطيف جميل، التي تعمل على توفير الكثير من التسهيلات للعملاء بمقدم بسيط يصل لـ 10% فقط.

كما تُقدم الشركة إمكانية دفع أقساط السيارة الجديد على 8 سنوات، وأوضحت أن جميع معاملات الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية

عروض سيارات تقسيط شركة اليسر

تقدم شركة اليسر العديد من أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 في السعودية ومن أهمها:

  1. قبل الحصول على السيارة تقوم الشركة بالتأكد من وضع الفرد المالي من أجل التعرف على إمكانية دفع الأقساط.
  2. مع الحصول على بعض الأوراق والمستندات التي تضمن عدم بيع السيارة طوال فترة الأقساط.
  3. كما أنك يمكنك الحصول على تقسيط سيارة جديدة بدون كفيل وتسهيل دفعات التقسيط وفقا للنظام الذي يناسب العميل.
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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