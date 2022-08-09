عروض السيارات في المملكة بالتقسيط وبدون كفيل 1444 تمويل السيارات من شركة راية 2022

نتابع معكم أحدث العروض المقدمة من قبل أهم الشركات بالمملكة العربية السُّعُودية، ومنها شركة راية وهي أحد أهم الشركات للتمويل، حيث تقدم الكثير من العروض والمميزات حول التمويل والتقسيط المريح الذي يمتد حتى ٦٠ شهر الذي يناسب جميع الأشخاص، وتقدم الشركة عروض لشراء السيارات دون الحاجة إلى دفع مقدم أو ضامن عند شراء السيارة، والذي يعد من أصعب الشروط التي يجب توفرها في كثير من الشركات، وسوف نشير إليكم الشروط المطلوب توفرها في للحصول على عروض السيارات من شركة راية وأهم المستندات المطلوبة.

شروط شركة راية لعروض السيارات

يتساءل الكثير من الأشخاص بالسعودية عن أهم الشروط التي يجب توفرها للحصول على تمويل السيارات وفقا لعروض الشركة للسيارات دون كفيل أو دفعة بالسعودية، وسوف نوضح لكم أهم هذه الشروط كالتالي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل السيارات من شركة راية لديه راتب شهري بشكل ثابت لا يقل عن ٧٠٠٠ ريال سعودي.

كما أنه من أهم الشروط الأساسية أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية السُّعُودية، ومقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية.

أن يكون يعمل في أي وظيفة بالمرتب المحدد سابقا من مدة ٦ شهور ولا تقل عن ذلك.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن حوالي ٢١ عاما ولا يتجاوز أيضا عمر ال ٦٠ سنة.

توافر الأوراق والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتمويل السيارة

ونوضح لكم أهم الأوراق المطلوبة لتمويل سيارات دون كفيل أو دفعة بالسعودية، هي تعد هذه الأوراق شرط أساسي، ومهم لاكتمال عملية الحصول على التمويل، ونوضح لكم هذه المستندات في النِّقَاط التالية: