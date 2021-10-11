عروض الراجحي للسيارات 2021 أفضل عروض هيونداي المجدوعي للسيارات

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المصرفية لكل من الأفراد، والشركات، والمنشآت، سواء تمويل شخصي أو عقاري، وكذلك تمويل لشراء سيارات حديثة، ومن عروض الراجحي للسيارات 2021- 1443 نجد أفضل العروض في فرصة تأجير سيارات من شركة المجدوعي للسيارات على موديل هيونداي، وفق شروط لابد من توافرها، ثم تعبئة طلب البنك إلكترونيا عن طريق موقع مصرف الراجحي.

عروض الراجحي للسيارات 2021 – 1443

في حالة رغبتك في الحصول على سيارة هيونداي من شركة المجدوعي للسيارات من خلال مصرف الراجحي، يجب عليك قراءة شروط وأحكام البنك والموافقة عليها، ثم معرفة خيارات تمويل السيارات واختيار المنتج المناسب لك من منتجات التمويل التالية:

منتج الإجارة التمويلي: وفيه يقوم العميل بسداد الأقساط بشكل مؤجل لسيارة جديدة، ثم تظل السيارة ملكيتها للبنك وتحت تصرفه، حيث يقوم بتأجيرها للعميل من خلال عقد تأجير، وبانتهاء مبلغ التأجير تنتقل ملكيتها للعميل.

منتج المرابحة: وفيه يتم شراء سيارة عن طريق المصرف بالتقسيط الشهري، ثم تنتقل ملكية مباشرة للعميل ويقوم بسداد القسط المتفق عليه حتى تنتهي مدة القسط.

منتج الإحلال: ويقصد بذلك أن يتم إحلال عميل آخر محل الأصيل من خلال التنازل عن المركبة.

خطوات تقديم طلب الراجحي لتقسيط السيارات

للحصول على تقسيط سيارات الراجحي لابد أن يكون لك حساب في مصرف الراجحي، والذي يتم بشكل إلكتروني عبر موقع البنك أو من تحميل تطبيق الراجحي على هاتفك الذكي، ثم تقوم بتعبئة نموذج البنك والمتضمن بيانات شخصية، ثم البيانات المالية للعميل، وبعد ذلك بيانات الاتصال.

كما يتوفر في مصرف الراجحي نوعان من تأجير السيارات الأول بتحويل الراتب، والثاني بدون تحويل الراتب،، ويمكنك التواصل من خلال معارض المجدوعي للسيارات لمعرفة الشروط المطلوبة، وكذلك من خلال الاتصال على رقم المصرف (08001241222)، أو زيارة أحد الفروع.

عروض هيونداي المجدوعي للسيارات 2021

بالدخول على موقع المجدوعي للسيارات تجد كافة الطُرز المتاحة من السيارات الهيونداي وكافة التفاصيل عنها لكي تقتني سيارتك المفضلة، ومن السيارات المتاحة: