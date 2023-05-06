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عروض التقسيط للسيارات بدون مقدم في السعودية 2023

عبد الرحمن يونس

أصبحت عروض تقسيط السيارات من الأمور الرائجة في المملكة العربية السعودية نظرًا لحالة التراجع في المبيعات، وتتوجه الوكالات والمعارض إلى عرض السيارات بالتقسيط مع وجود شروط ميسرة لإتمام عملية البيع، وذلك ليكون متاح لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء، ونقدم لكم في السطور القادمة مجموعة من أفضل عروض التقسيط لسيارات عام 2023 في السعودية.

عروض سيارات 2023 في السعودية

1- سيارة أكسيد 2023 TXL COMFORT

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وتمتلك هذه السيارة مجموعة من المواصفات وهي كالتالي:

  • محرك GDI تيربو بسعة 1.60لتر.
  • محرك يولد قوة 197 حصان.
  • مؤشر التحذير من المخاطر.
  • حساسات أمامية وخلفية.
  • شاشة LCD قياس 12.30 إنش.
  • كاميرا 360 درجة.
  • مقاعد جلد.
  • 5 مقاعد.

أكسيد TXL

أكسيد 2023-1

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  • سعر السيارة 91 ألف ريال شاملة الضريبة.

2-سيارة نيسان صني 2023 S

مواصفات السيارة الفنية كالتالي:

  • محرك تيربو بسعة 1.50لتر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • مزودة جنط حديد قياس 15 إنش.
  • أزرار تحكم بالمقود وحساسات خلفية.
  • قوة المحرك 100 حصان.
  • عزم الدوران يصل إلى 137 نيوتن في المتر.

نيسان صني S 2023

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نيسان صني2023

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  • سعر السيارة 52 ألف ريال بدون الضريبة.

3-سيارة بايك 35X لكجري 2023

مواصفاتها الفنية هي كالتالي:

  • محرك سعة 1.50لتر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • السيارة مزودة بخاصية تثبيت السرعة.
  • نظام الثبات الإلكتروني.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • كاميرا خلفية.
  • شاشة معلومات.
  • مقاعد قماش مطعمة بالجلد.
  • حساسات خلفية.
  • جنط ألمنيوم مقاس 17 انش.

بايك لكجري 2023

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بايك X35 2023

4-سيارة هافال جوليان بيسيك 2023

تمتلك السيارة مواصفات فنية هائلة منها التالي:

  • محرك 1.50 لتر.
  • تيربو بقوة 147 حصان.
  • عزم دوران220 نيوتن.
  • نظام قيادة سبورت.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.
  • مقاعد مخمل.
  • شاشة معلومات قياس 10.25 بوصة.
  • مكيف خلفي.
  • كاميرا خلفية.
  • نظام التحكم بالسرعة
  • حساسات خلفية.
  • نظام التحكم بالطلوع والنزول في المنحدرات.

هافال جوليان بيسيك2023

مقصورة سيارة هافال بيسيك2023

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سعر السيارة في السوق يبدأ من 61 ألف ريال بدون الضريبة.

5-سيارة نيسان باترول SE بلاتينيوم جلد جملي 2023

تمتلك مجموعة من المواصفات الفنية المتميزة وهي كالتالي:

  • سعة محرك 4.0 لتر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • شاشة معلومات قياس تعمل باللمس مع نظام ملاحة.
  • شاشات ترفيهية خلفية.
  • مقاعد جلد”تسخين وتبريد المقاعد الأمامية”.
  • ثلاجة.
  • كاميرا 360 درجة.
سيارة نيسان باترول2023
نيسان 2023

باترول بلاتينيوم 2023

باترول 2023 نيسان

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نيسان باترول2023

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نيسان باترول بلاتينيوم 2023

سعر السيارة في السوق 251 ألف ريال سعودي غير شاملة الضريبة.

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عبد الرحمن يونس
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