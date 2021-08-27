عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي ادفع 50 والباقي بعد سنتين 2021

يقدم مصرف الراجحي عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021 المقبل أو نفاذ الكمية، وبه نظام ادفع 50 والباقي بعد سنتين 2021 ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، وكافة التفاصيل نقدمها لكم بموقع نجوم مصري، حيث تجد أفضل عروض تمويل سيارات الراجحي، ويتضمن برنامج تمويل السيارات 50/50 عرض لتأجير السيارات الفاخرة التي صممت لشريحة من العملاء تريد سيارة الأحلام، وفي هذا العرض على دفعتان، حيث يسدد العميل 50 % من قيمة السيارة وهي الدفعة الأولى، ثم يسدد الدفعة الثانية وقيمتها 50% بعد سنتين.

عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عروض تمويل السيارات في حالتي تأجير سيارات بتحويل راتب، أو بدون تحويل راتب، وكل طريقة لها تفاصيل لطريقة الحصول على عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي، ومن الدخول على موقع مصرف الراجحي الإلكتروني، على رابط نظام 50/50 للسيارات، يتم معرفة كافة الشروط وطريقة التقديم.

نظام 50/50 للسيارات

شروط تمويل سيارات الراجحي سهلة بسيطة، وعروض السيارات 50 50 الراجحي وضع لها المصرف تفاصيل تأجير السيارات بتحويل الراتب في هذا العرض وهي:

سداد دفعة أولى بقيمة 50% من سعر السيارة

المدة 24 شهر (سنتان)

رسوم إدارية بنسبة 1% أو مبلغ 5000 ريال أيهما أقل

سداد 50% الدفعة الأخيرة بعد سنتان

معدل النسبة السنوي تبدأ من 9.11% وتشمل التأمين

عرض تأجير السيارات 50 50 الراجحي بدون تحويل الراتب

في ذلك سداد قيمة السيارة على دفعتان

تبدأ الدفعة الأولى بنسية 50%

والرسوم الإدارية كما هي بنسبة 1% أو 5000 ريال أيهما اقل

ومدة التقسيط 24 شهر، والدفعة الأخيرة بنسبة 50%

والاختلاف في معدل النسبة السنوي تبدأ من 9.67% شاملة التأمين

خطوات تقديم عرض 50/50 للسيارات الفارهة

من خلال الرابط السابق تجد أيقونة تقدم بطلبك الآن، والتي تحولك إلى نموذج تعبئة بيانات تقديم طلب الحصول على عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي، والذي يتطلب النموذج:

تعبئة المعلومات الشخصية

الاسم، والجنسية

الجنس، والعمر

رقم الهوية الوطنية أو الإقامة

هل لديك حساب في مصرف الراجحي

تعبئة معلومات العميل المالية

هل لديك راتب محول على الراجحي

الراتب الشهري

ونوع القطاع الذي تعمل به (حكومي- خاص)

ثم معلومات الاتصال

إدخال البريد الإلكتروني

المنطقة المقيم بها

افضل وقت للاتصال

ثم تقوم بالضغط على تقديم، وتنتظر رد مصرف الراجحي على طلبك، لاستكمال بيانات الحصول على عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي للسيارات الجديدة الفارهة، وهذا العرض به ادفع 50 والباقي بعد سنتين 2021.