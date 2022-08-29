عربية شيك لبنات مصر.. ارخص سيارة هاتشباك تبدأ من 70 ألف جنيه

يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارة رخيصة وسعرها متوسط، والسوق المصري يحتوي على كثير من السيارات المستعملة التي يمكن أن تفي بالغرض و في نفس الوقت سعرها متوسط و مناسب للكثير، و في هذا المقال سوف نقدم لكم سيارة شيفروليه سبارك لايت، والتي هي من اكبر مصانع السيارات، بالاضافة إلى تجهيزات السيارة الداخلية والخارجية من فئة السيدان، او السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ومن نوعية الهاتشباك الشهيرة.

سيارة شيفروليه سبارك

سيارة شيفروليه سبارك لايت تعتبر من أشهر السيارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، السيارة تأتي بأبعاد هيكلية يبلغ طولها 3.495 متر، والعرض يبلغ 1.495 متر، كما تأتي السيارة بإرتفاع يصل إلى 1.5 متر، بينما وزن السيارة الكلي يبلغ حوالي 855 كيلو جرام، مع وجود قاعدة عجلات 2.345 متر.

التجهيزات الداخلية للسيارة شيفروليه سبارك

تحتوي السيارة شيفروليه سبارك لايت من الداخل على عدة تجهيزات داخلية، منها مكيف للهواء وتحتوي علي نظام صوتي رائع يتكون من كاسيت ومشغل اسطوانات CD، وتحتوي على سماعتين أما الأبواب تحتوي على سنتر لوك وزجاج كهربائي أمامي.

التصميم الخارجي لسيارة شيفروليه سبارك

سيارة شيفروليه سبارك لايت لها تصميم خارجي مميز لأصحاب الأذواق الرفيعة فهي تحتوي على مصابيح أمامية حادة واربع ابواب، مع وجود مساحة تخزين خلفية تكفي لوضع بعض الأغراض.

امكانيات سيارة شيفروليه سبارك لايت

تستمد سيارة شيفروليه سبارك لايت محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 1000 سي سي يتمكن من ضخ قوة قدرها 65 حصان عند 5400 دورة في الدقيقة الواحدة، ويصل عزم دوران السيارة إلى 91 نيوتن/متر، عند 4200 دورة في الدقيقة، وتنتقل سرعة السيارة إلى منظومة الدفع الامامي وذلك يتم بواسطة ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر سيارة شيفروليه سبارك لايت

سعر سيارة شيفروليه سبارك لايت موديل 2014 و 2016، يبدأ من 70 ألف جنيه مصري حتى 100 ألف جنيه، وذلك حسب تاريخ اصدار السيارة، والحالة العامة للسيارة.