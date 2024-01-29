ظهور مفاجئ ومبهر للسيارة الصينية BYD Yangwang U9 الخارقة

السيارة الفاتنة الصينية الجديدة BYD Yangwang U9، تم الإعلان عنها رسميًا في صالات الوكيل الرسمي لها في الصين، والتي خطفت أنظار محبي السيارات الرياضية غريبة التصميم، كما أنها ظهرت بعدة ألوان عصرية رائعة، ولأن الشعب السعودي دائمًا ما يتطلع إلى معرفة كل ما هو جديد في سوق السيارات السعودي، قررنا من خلال موقعنا أن نعرض أهم التفاصيل حول هذه السيارة.

المواصفات الديناميكية للمحرك

أعلنت علامة Yangwang بأن سيارة BYD Yangwang U9، هي الأسرع في تاريخ علامتها؛ وذلك لأنها تعتمد على أربعة محركات كهربائية، ينتج عنهم الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك أربعة محركات كهربائية. القوة الحصانية تنتج المحركات طاقة تُقدر بنحو 960 كيلو وات، أي ما يُعادل قوة 1287 حصانًا. السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 300 كيلو متر في الساعة. زمن التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم في غضون ثانيتين فقط. نوع البطارية بطارية شفرة LFP 100 كيلو وات من شركة BYD. وزن السيارة فارغة 2475 كيلو جرامًا.

التقنيات الذكية في سيارة BYD Yangwang U9

لم يُطلق خبراء السيارات على هذه السيارة لقب الخارقة من فراغ، حيث إنها بالفعل مجهزة بتقنيات تُمكنها من القفز في الهواء، وفيما يلي سوف نعرض لكم أبرز هذه التقنيات:-

السيارة مزودة بتقنية التحكم الذكي في الجسم المعروفة باسم Disus-X، وهي التي تُمكن السائق من أن يسير على ثلاث عجلات.

تقنية Disus-X تُمكن السيارة من القفز لمسافة 150 ملم عند الرغبة في ذلك.

سعر سيارة BYD Yangwang U9

حتى الآن لم يُحدد سعر سيارة BYD Yangwang U9

في الأسواق العالمية والأسواق العربية، لكن السعر الحالي لها في الأسواق الصينية هو مليون يوان، أي ما يُعادل 527,991 ريالًا سعوديًا.