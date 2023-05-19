ظهور التصميم الجديد من سيارة “هيونداي i30” أثناء اختبارها مع تمويهات كثيرة لإخفاء معالمها

ظهرت سيارة هيونداي i30 خلال عمل الاختبارات اللازمة بها، على الطرق مع التصميم الجديد لها، مع العديد من التمويهات لإخفاء معالمها، وعلى الرغم من محاولة إخفاء تفاصيل موديل السيارة الجديدة، إلا أن البعض استطاع التقاط بعض الصور لها، وأن يلمح عددا من هذه التفاصيل مع صعوبة تمييز التغيرات، ولكن نلاحظ أن المصابيح الأمامية ليس عليها تعديل كبير، وما زالت أيضا شبكتها شبه المنحرفة جزء مهم في مقدمة سيارة هيونداي i30.

بينما أخفى التمويه التغيرات التي طرأت على الجزء السفلي منها، مما يشير إلى احتمال وجود تعديل كبير، على هذا الجزء من السيارة كما أخفى فريق التطوير الأبواب والمقابض الخاصة بسيارة هيونداي i30 الجديدة، لكن التوقعات تشير إلى أن التصميم الحالي، لا يختلف في المجمل عن التصميم السابق، لسيارة هيونداي i30 وقد يكون التعديل فقط في المصابيح الخلفية للسيارة، ومقابض وأبواب سيارة هيونداي i30، أما من الداخل فلم يتم تمويه السيارة، ومن الملاحظ أن التغيرات الداخلية والتصميم الداخلي للسيارة الجديدة يبدو قليلا جدا، ومن المحتمل أن يكون موديل سيارة هيونداي i30 الجديدة، هو نفس موديل السيارة لعام 2021 مع بعض التعديلات البسيطة.



ولقد أكد رئيس شركة هيونداي الأوروبية، مايكل كول أنه سوف تتوفر أجيال جديدة من بعض الموديلات، مثل هيونداي i10 وهيونداي i20 وهيونداي i30، قريبا مع احتمال إدراج محركات كهربائية لهذه الموديلات الجديدة، لكن ليس بشكل كامل.