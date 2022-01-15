طريقة تخفيض إستهلاك بنزين السيارة للنصف

هناك العديد من الأشخاص، يعانون من الأستهلاك الزائد لسيارتهم من البنزين، ونظرا لأرتفاع سعر المحروقات عالميا، فجعل الأمر ضاغطا أكثر على كل من يمتلك سيارة، كانت حديثة أو قديمه ويحاول كل منهما تقليل إستهلاك البنزين في السيارة، من تحويلها إلي غاز طبيعي أو إيجاد طريقة لتخفيض الأستهلاك اليومي، لسيارتة من البنزين ومع كل هذا يجد بعض الأشخاص، أن سيارتهم تستهلك أكثر من اللازم في البنزين، إذا كانت الشركة المصنعة لنوع السيارة تقول إن إستهلاكها لكل 100 كيلو = 8 لتر، من البنزين فإنه يجد أن سيارتة تستهلك لكل 100 كيلو =13 لتر، وهذا فرق كبير مما يجعل الإنفاق على البنزين، أكثر من الطبيعي على السيارة.

ولكن على كل مالك سيارة أن يعرف أن هناك عوامل كثير تتحكم في إستهلاك البنزين، وليس عامل واحد من طريقة التعامل مع السيارة، أثناء التنقل بها أو الإهتمام بالمحرك أو تغيير الفلاتر أو حتى الامتعة المحملة في السيارة، وعدد الركاب ولكن في هذا المقال، قمنا بتجميع كل العوامل التي تساعد في تقليل إستهلاك البنزين في السيارة.

أهم العوامل التي تساعد فى تقليل إستهلاك البنزين:

يجب التأكد من تنظيف فلتر الهواء بشكل منتظم حيث أنه من أهم العوامل التي تجعل عدم الإهتمام بها يجعل إستهلاك السيارة للبنزين أكثر من اللازم. يجب التأكد من قوة شمعة الاشعال أو “البوجيه” بشكل دوري وتغيير الشمعات في موعدها لأن ضعفها يجعل إستهلاك البنزين عالي. يجب التأكد من مدخل هواء الموتور نظيف من الاتربه وتنظيفة بشكل دائم. ضغط الإطارات يجب أن يكون عند المستوى المطلوب حسب نوع السيارة. عند السير على الطريق بالسيارة عدم الضغط على دواسة البنزين دون داعي.

وهذه العوامل سوف تساعد كل شخص، على تقليل إستهلاك البنزين بشكل عام، إذا حافظ على العمل بها دائما وسوف تحافظ على أداء موتور السيارة.