صاروخ الموسم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة فورتشنر 2022

أعلنت شركة تويوتا رسميًا عن سياراتها الجديدة من طراز فورتشنر النسخة الفيس ليفت، والتي سيجري تجميعها محليا أسوة بموديلات الشركة السابقة، ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على مواصفات وسعر سيارة فورتشنر 2022.

مواصفات سيارة فورتشنر 2022

وتستمد السيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر قوتها من محركين الأول محرك 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

أما المحرك الثاني للسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة يأتي بنسخة 4000 سي سي بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أما الشكل الخارجي للسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة لم تختلف من فورتشنر عن النسخة الحالية بشكل كبير ولكن تم تغيير بعض تصميم السيارة، خاصة في شكل الشبكة الأمامية وتغيير مواقع كشافات الشبورة الأمامية مع المصابيح الأمامية الليد بتصميم جديد وتعديلات في الإكصدامات الأمامية، بالإضافة الى عجلات ذات تصميم جديد بواقع 18 بوصة مع مصابيح ليد خلفية.

أما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة فقد حصلت على نظام معلومات وترفيه جديد مع شاشة 9 بوصة تاتش ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي للهواتف وإضاءة ليد داخلية وتعديل كهربائي للمقاعد، بالإضافة إلى وضع عدد من وسائل الأمان داخل السيارة تويوتا فورتشنر الجديدة من بينها 7 ايرباج وفرامل مانعة للانغلاق وزر لتشغيل المحرك والتحكم الأوتوماتيكي في الطقس.

السعر الرسمي للسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة داخل السوق المصري، فجاءت كالتالي: