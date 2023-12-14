نجمتنا اليوم الإيطالية شديدة الفخامة والجمال سيارة لامبورجيني اوروس فيناتوس S الجديدة، التي ظهرت بتصميم خارجي أنيق مستوحى من تصميم السيارة لامبورجيني ريفويلتو ولكن بمواصفات مختلفة، والتي سوف نعرضها لكم من خلال موقعنا في السطور القادمة.

صاحبة الأداء المذهل سيارة لامبورجيني اوروس بمواصفات جديدة خارقة

المواصفات الديناميكية للمحرك

تم تجهيز سيارة لامبورجيني اوروس فيناتوس S بمجموعة من التقنيات المتطورة، كذلك تم تزويدها بمحرك قوي له المواصفات الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك على شكل V مزود ب 12 أسطوانة. سعة المحرك 4 لترات. القوة الحصانية تُقدر ب 900 حصان. عزم الدوران يصل إلى 1,100 نيوتن لكل متر. معدل التسارع تتسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 2.9 ثانية. السرعة القصوى تصل إلى 325 كيلو مترًا في الساعة.

أهم التعديلات الداخلية والخارجية في سيارة لامبورجيني اوروس

حظت سيارة لامبورجيني اوروس على العديد من التعديلات، تلك التي سوف نوضح لكم أهمها فيما يلي:-