شفروليه كورفيت الكهربائية: ثورة جديدة في عالم السيارات

أعلنت شركة جنرال موتورز مؤخرًا عن إطلاقها لنسخة كهربائية من السيارة الرياضية الشهيرة شفروليه كورفيت، وهي خطوة تعكس توجه الشركة نحو الابتكار ومواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

الاعلان عن شفروليه كورفيت الكهربائية

عبر مقطع فيديو نُشر على تويتر ويوتيوب، كشفت جنرال موتورز عن النسخة الكهربائية القادمة من شفروليه كورفيت، حيث أظهرت العجلات الأمامية التي تدور، ما يشير إلى أن السيارة ستكون بنظام دفع رباعي، مختلفة عن النماذج السابقة التي كانت تعمل بالدفع الخلفي فقط.

تصريحات مسؤولي جنرال موتورز

مارك روس، رئيس جنرال موتورز، أكد في لقاء تلفزيوني أن الشركة ستطلق نسخة هجينة من السيارة في العام المقبل، تليها نسخة كهربائية بالكامل، وأشار إلى استمرار الشركة في تصنيع السيارات التقليدية بالمحركات الاحتراق الداخلي بالتوازي مع النماذج الكهربائية.

التفاصيل التقنية لشفروليه كورفيت الكهربائية

نشر موقع autoevolution معلومات تفيد بأن السيارة ستشمل نظام e-booster، الذي يوفر دفعًا كهربائيًا محدودًا بسرعات تصل إلى 56 كم/ساعة، وسيكون هذا النظام موجودًا على المحور الأمامي، تتوقع التقارير أن تصل القوة القصوى لنظامها الهجين إلى حوالي 700 حصان، متفوقة على سيارة Z06.

مواصفات كورفيت الكهربائية

تشير بعض الصحف والمواقع إلى أن السيارة الكهربائية قد تحمل اسم “E-Ray”، لكن هذا الاسم لم يتم تأكيده رسميًا بعد من قِبَل الشركة المصنعة، الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يؤكد على التزام جنرال موتورز بتوسيع نطاق إنتاجها من المركبات الهجينة والكهربائية التي تعد صديقة للبيئة، فيما يلي جدول يوضح مواصفات السيارة: