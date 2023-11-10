شروط استيراد سيارة معفاة الجمارك ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج ورابط التقديم

في خطوة جديدة لتشجيع المصريين المقيمين بالخارج على زيارة مصر بشكل متكرر، أعادت الحكومة المصرية فتح مبادرة إستيراد السيارات للمصريين بالخارج في 30 أكتوبر الماضي، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023،

مصدر الصورة: اسكرين شوت من فيديو فيسبوك على صفحة الجمارك المصرية الرسمية

وتسمح المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج بإستيراد سيارات جديدة معفاة من الجمارك، وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء الجالية المصرية في الخارج، وجذب المزيد من التحويلات المالية إلى مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة مساهمة المصريين المقيمين بالخارج في الإقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للإستثمارات الأجنبية.

وفيما يلي شرح تفصيلي لشروط وإجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

شروط إستيراد سيارة معفاة الجمارك ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تتمثل شروط إستيراد سيارة معفاة الجمارك ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج في الآتي:

أن يكون المتقدم للإستفادة من المبادرة لم يسبق له الحصول على تيسيرات سيارات المصريين بالخارج. تسديد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا. أن تكون سنة صنع السيارة المراد إستيرادها حديثة (من 2020 أو أحدث). يشترط وجود إقامة قانونية سارية للإستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023. إستيفاء كافة إجراءات التسجيل في تطبيق إستيراد سيارات المصريين بالخارج. تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر على تاريخ التحويل. تسديد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

تفاصيل الشروط:

أن يكون المتقدم للإستفادة من المبادرة لم يسبق له الحصول على تيسيرات سيارات المصريين بالخارج.

يُشترط ألا يكون المتقدم للإستفادة من المبادرة قد حصل سابقًا على أي من التيسيرات التي تقدمها الدولة. للمصريين المقيمين بالخارج، مثل مبادرة إستبدال السيارات، أو مبادرة إستيراد سيارات الميكروباص.

تسديد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

يُشترط تسديد مبلغ وديعة جمركية قدره 30% من قيمة السيارة المراد إستيرادها بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا عند تقديم الطلب.

أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (من 2020 أو أحدث).

يُشترط أن تكون سنة صنع السيارة المراد إستيرادها حديثة، أي لا تزيد عن عام 2020.

يشترط وجود إقامة قانونية سارية للإستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023.

يُشترط وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم في الدولة التي يقيم فيها، وذلك بموجب وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة في تلك الدولة.

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إستيفاء كافة إجراءات التسجيل في تطبيق إستيراد سيارات المصريين بالخارج

يجب على المتقدم استيفاء كافة إجراءات التسجيل في تطبيق إستيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر على تاريخ التحويل.

يجب على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر على تاريخ التحويل، وذلك لإثبات قدرته المالية على إستيراد السيارة.

تسديد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

يجب على المتقدم تسديد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال أحد البنوك المصرية التي تتعامل مع وزارة المالية.

الرابط الرسمي للتقديم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023

يمكن للمصريين المقيمين بالخارج التقديم في مبادرة إستيراد السيارات الجديدة معفاة من الجمارك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والذي يمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

رابط أندرويد:

[رابط أندرويد]

رابط أيفون:

[رابط أيفون]

تقدم هذه المبادرة للمصريين بالخارج فرصة مميزة لإستيراد سيارات جديدة معفاة من الجمارك، وذلك بهدف تشجيع هذه الفئة على زيارة مصر بشكل متكرر، وتوفير فرص العمل لأبناء الجالية المصرية في الخارج.