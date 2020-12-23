شركة “LG” تطرح مشروعاً بقيمة مليار دولار للإستثمار في صناعة معدات السيارات الكهربائية

بواسطة أحمد الفاضل

قال مسؤولون بشركة “LG” الكورية الشهيرة أن شركتهم تستعد لإنشاء مشروع مشترك مع شركة “ماجنا إنترناشيونال” لصناعة محركات السيارات الكهربائية.

شركة "LG" تطرح مشروعاً بقيمة مليار دولار للإستثمار في صناعة معدات السيارات الكهربائية 2 23/12/2020 - 6:16 ص

وقالت شركة إل جي أنها تسعى لتنفيذ المشروع مع شركة ماجنا إنترناشيونال بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي للاستثمار في صناعة محركات وشواحن ومحولات خاصة بالسيارات الكهربائية، ويذكر أن شركة ماجنا إنترناشيونال هي شركة كندية رائدة في صناعة السيارات ومعداتها، وهي واحدة من أكبر الشركات في كندا هذا على جانب كونها المورد الأكبر لقطع غيار السيارات في أمريكا الشمالية. شركة "LG" تطرح مشروعاً بقيمة مليار دولار للإستثمار في صناعة معدات السيارات الكهربائية 1 23/12/2020 - 6:16 ص

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أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

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