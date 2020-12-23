شركة “LG” تطرح مشروعاً بقيمة مليار دولار للإستثمار في صناعة معدات السيارات الكهربائية

قال مسؤولون بشركة “LG” الكورية الشهيرة أن شركتهم تستعد لإنشاء مشروع مشترك مع شركة “ماجنا إنترناشيونال” لصناعة محركات السيارات الكهربائية.

وقالت شركة إل جي أنها تسعى لتنفيذ المشروع مع شركة ماجنا إنترناشيونال بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي للاستثمار في صناعة محركات وشواحن ومحولات خاصة بالسيارات الكهربائية، ويذكر أن شركة ماجنا إنترناشيونال هي شركة كندية رائدة في صناعة السيارات ومعداتها، وهي واحدة من أكبر الشركات في كندا هذا على جانب كونها المورد الأكبر لقطع غيار السيارات في أمريكا الشمالية.