شركة بي واي دي للسيارات تخوض منافسة شرسة مع تسلا 

تُكثِف شركة بي واي دي الصينية المتخصصة في صناعة السيارات جهودها لتنفيذ قرارها الحاسم، الذي كانت قد أعلنت عنه في بداية 2022، وذلك بإلغاء جميع إصداراتها المعتمدَة على البنزين والديزل، وهذا من أجل الحفاظ على البيئة، وتُعتبر شركة BYD هي الشركة الأولَى في العالم التي تتخذ هذا القرار وتقوم بتطبيقه فعليًا على أرض الواقع.

مبيعات شركة BYD خلال 2022

تم تطبيق قرار التخلِي عن السيارات التقليدية بطريقة تدريجية وقد اكتمل بالفعل خلال عام 2022، الأمر الذي يعني أن مجالات الشركة حاليًا مقتصرة على السيارات الكهربائية والهجينة المعتمدَة على الطاقة النظيفة.

استطاعت بي واي دي أن تُسجِل نموًا مدهشًا في المبيعات الخاصة بها خلال 2022، ويتوقع الخبراء أن تحقق نجاحًا أفضل بحلول العام القادم بأن تنجح في تجاوز علامة تيسلا الشهيرة، خاصةً في السوق الصيني في مبيعات السيارات الكهربائية.

قامت شركة بي واي دي ببيع حوالي 217 ألف و518 سيارة كهربائية في سوق السيارات الصيني فقط خلال العشر أشهر الأولَى من العام الحالي؛ ويعود ذلك إلى أسعارها الأقل بين جميع منافسيها.

بينما تجاوزت مبيعات بي واي دي الإجمالية خلال شهر نوفمبر الماضي فقط حوالي 230 ألف سيارة كهربائية وهجينة، والتي تعتبر زيادة هائلة تُقدَر بحوالي 100 ألف عند مقارنتها بمبيعات نوفمبر من العام الماضي، مما يوضح الإقبال الكبير على السيارات التابعة للشركة خاصةً خلال فترة استعداد BYD للتوسع داخل مختلف الأسواق العالمية بصورة أكبر، مثل الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

إطلاق علامتين كهربائيتين تحت علامة BYD

تستعد الشركة حاليًا لدخول فئة السيارات الفاخرة من أوسع أبوابها، وبالتالي ستقوم بمنافسة تيسلا بصورة مباشرة بسيارات أعلى في السعر مع هوامش ربحية أكبر.

وأول طريقة للوصول إلى هذه الخطوة الهامة هي قيام بي واي دي بتأسيس علامتين فرعيتين جديدتين للمنافسة في الأسواق، إحداهما هي علامة يانغ وانغ للسيارات والتي ستقوم بإطلاق الموديل الأول لها خلال الأشهر الأولَى من 2023 بسعر يتعدَى 50000 دولارًا.

وتعهدت الشركة بتأسيس علامة أُخرَى حصرية؛ لإرضاء طلبات العملاء المتنوعة ولكنها لم تفصح عن أي معلومات أخرى متعلقة بها في الوقت الحالي، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن هذه العلامة المجهولة ستقوم بطرح سيارة رياضية مع سيارة SUV أُخرَى في وقت قريب.