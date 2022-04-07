تزامناً مع إطلاق X70 Plus الجديدة 2022، شركة التوريدات الوطنية للسيارات تدشن أول صالة لـJetour في السعودية

أعلنت شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الجديد لعلامة Jetour في السعودية، عن افتتاح أول صالة عرض لها في مجمع الأوتومول شمال مدينة جدة، بالتزامن مع إطلاق سيارة X70 Plus الجديدة 2022 وكذلك إطلاق مجموعة من العروض الترويجية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

جيتور هي “السيارة المثالية للسوق السعودي”

وأكَّد الرئيس التنفيذي لمجموعة التوريدات الوطنية للسيارات حسن الشمراني حرص الشركة على تعزيز حضور Jetour في السوق السعودي، عبر “تقديم الخدمة التي تتواكب مع الانطلاقة القوية التي تحققها في الأسواق العالمية كأحد أكثر شركات السيارات نمواً في العالم“.

كما عبَّر الشمراني عن سعادته و شركة التوريدات الوطنية للسيارات بالحصول على وكالة Jetour في المملكة، قائلاً: “هناك الكثير من العلامات التجارية العالمية في السوق السعودي الذي يعد سوقاً مفتوحاً ومتنوعاً مما يجعل المنافسة فيه صعبة للغاية، إلا أننا وبعد دراسة مستفيضة على سيارات Jetour أيقنا أنها السيارة المثالية للسوق السعودي وقادرة على جذب إعجاب العملاء بمختلف شرائحهم. فقد صممت سيارات جيتور لتجمع بين قوة الأداء وروعة التصاميم وقدرتها على تلبية كافة الرغبات في ظل تنوع فئاتها“.

X70 Plus الجديدة قدرة عالية على المناورة والثبات

وتتميز سيارة X70 Plus الجديدة لعام 2022م بطول 4720 ملم ، و بمساحة داخلية رحبة وعرض 1900 ملم، وصندوق أمتعة بسعة 1600/1595 ملم مع هيكل مرن وتفوق كبير بالقدرة على المناورة والثبات، وجنوط من الألومنيوم بمقاس 20 بوصة، والذي يتميز بالوزن الخفيف والشكل الأنيق.

تجهيزات رائعة تهتم بالأمان والسلامة

أمَّا لجهة إجراءات السلامة والأمان تمتاز X70 Plus الجديدة بوجود وسائد هوائية لجميع الركاب ونظام تحديد المسار، مع تقنية النقطة العمياء في الأمام والخلف،إضافة إلى مثبت السرعة الذي يتكيف مع مانع التصادم. وتأتي السيارة الجديدة مع فتحة سقف بانورامية واسعة مساحتها 1.1 متر مربع لتؤمِّن رؤية واسعة وإضاءة نهارية كافية، كما توفر تهوية جيدة ومظهراً أنيقاً.

صالات جديدة لتوريدات الوطنية في جدة والرياض

وكانت شركة التوريدات الوطنية للسيارات قد وقعت اتفاقية الوكالة لعلامة Jetour في السوق السعودية، ومع بداية تفعيل الاتفاقية رسمياً مطلع العام الحالي 2022، سارعت التوريدات الوطنية للسيارات بإعداد البنية التحتية لاستقبال العملاء مستفيدة من الخبرة الكبيرة والسابقة، لمجموعة المتحدة للسيارات في هذا المجال.

ومن المقرر أن تتسع الصالة الجديدة لـ20 سيارة كما تُقدِم الشركة مجموعة من خدمات ما بعد البيع لناحية قطع الغيار والصيانة وغيرها من الخدمات تحت سقف واحد.

كما تعتزم الشركة افتتاح صالة عرض خاصة لسيارات جيتور وخدمات ما بعد البيع في الرياض للمنطقة الوسطى، خلال شهر رمضان المبارك، ويليه افتتاح صالة عرض مدينة الخبر للمنطقة الشرقية وخدمات مابعد البيع.