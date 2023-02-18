شركة أمريكية تسير مركبة ذاتية القيادة بلا مقود أو دواسات

قامت شركة zoox التابعة لمجموعة أمازون بالتباهي بصناعتها للتاريخ عندما قامت بتسيرر مركبتها ذاتية القيادة، وهذا في جزء من إحدى الطرق العامة في كاليفورنيا، وحصل هذا دون استخدام مقود أو دواسات، ولكن على الرغم من هذا فالتطور يبقى محدود لأن الركاب الذين كانوا فيها هم من موفي الشركة، والمركبة حصلت على إذن بالتنقل لمسار 1.6 كم بين مبنيين يتواجدان في المقر الخاص بالمجموعة في مدينة فوستر بأمريكا، ولكنها تبقى سابقة عالمية.

تصريح مديرة شركة zoox

قدمت المديرة العامة للشركة عائشة إيفات تصريح هام بخصوص هذا الأمر، وقالت بأن الإعلان عن أول رحلة لمركبتهم المستقلة للموظفين هم يحققون إضافة للمجهود المبذول الذي حققه القطاع في السنة الحالية، ويقتربون من طرح خدمة الأجرة ذاتية القيادة الموجهة للعامة.

تنافس محتدم

لقد حصل تعطل لسيارات الأجرة الذاتية القيادة crise في كاليفورنيا في يوليو دون سبب واضح، وقد قيل بأ م موفين الشركة اضطرو إلى تحريكها من أماكنها من أجل حل الأزمة، علما بأن هذه الخدمة تعمل ذاتيا، ولكن تقدم الخدمات حسب شروط محددة، فمثلا هي تعمل فقط في الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، وفي مناطق محددة من الشوارع فقط.

أبل تحضر لمشروع السيارة الذاتية

تم تداول أخبار تفيد بأن شركة أبل تعمل بسرية على مشروع السيارة الذاتية، ولكن هذا الأمر لا يزال بعيدا عن الحقيقة بعد ثماني سنوات من التغييرات في الإدارة، ولم تعلن الشركة عن الاسئلة المطروحة من وكالة فرانس برس بخصوص تطوير سيارة ذاتية القيادة رغم الأقاويل التي انتشرت بخصوص ذلك واختارت التكتم على الأمر، ولكن قيل بأن المجموعة العملاقة قد خاضت عذة مجالات فيما يتعلق ببرمجة القيادة الذاتية.