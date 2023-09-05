“شاومي تفجر مفاجأة”: الكشف عن أول سيارة كهربائية من إنتاجها

تعتزم شركة شاومي الصينية دخول سوق السيارات الكهربائية، وتشير التقارير المحلية إلى أنها تستعد لبدء الإنتاج الكامل للسيارات الكهربائية في وقت مبكر من عام 2024، يُذكر أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء مصنع خاص لإنتاج هذه السيارات في منطقة يتشوانغ بالعاصمة بكين، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتوسيع نطاق أعمالها والمشاركة في صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة.

الكشف عن أول سيارة كهربائية من إنتاج شومي المصدر: موقع نبض الجديد

شاومي تعزز دخولها في سوق السيارات الكهربائية

وضعت شركة شاومي خطة جادة لإنشاء مصنع السيارات على مرحلتين، حيث تم اكتمال المرحلة الأولى في منتصف العام الحالي، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية في عام 2024 القادم، يتألف المصنع من أربعة مبانٍ ومنشأة اختبار متطورة، وتهدف شاومي إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنويًا وفقًا للتقارير الصادرة، ويجدر بالذكر أن المصنع قد أكمل مرحلة الفحص بنجاح في يونيو الماضي، وتم رصد سيارة شاومي وهي تجري اختبارات متعددة على الطرق تحت ظروف جوية متنوعة، وحاليًا يمكن وصف الجو في المصنع بأنه هادئ وخالٍ من نشاطات الموظفين والأصوات الصاخبة لأعمال البناء.

“تطور شاومي” السيارات الكهربائية تُسهم في زيادة إيرادات الشركة

يثق رئيس شركة شاومي، لي جون، بشدة في قدرة الشركة على تشغيل المصنع وبدء مرحلة الإنتاج الكامل للسيارات الكهربائية المنتظرة في مطلع عام 2024 المقبل، وأكد رئيس مجموعة شاومي، لو ويبينج، التركيز الكبير الذي توليه الشركة لقطاع السيارات الكهربائية، وأشار إلى نيتها زيادة الإستثمارات في البحث والتطوير المخصص لهذا القطاع، كما تهدف الشركة الصينية على المدى البعيد إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات تصنيع السيارات في العالم، مشابهة للمكانة التي حصلت عليها في قطاع الهواتف الذكية، وتنفذ استراتيجية تشمل إنشاء مصانع سيارات خاصة بها، وعلى الرغم من المنافسة القوية مع شركات السيارات التقليدية التي تعمل منذ سنوات عديدة، يتوقع المحللون أن تسهم السيارات الذكية بنسبة تصل إلى 5% من إيرادات الشركة في عام 2024.