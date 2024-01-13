شاهد لأول مرة الصور التجسسية لسيارة Zeekr CM2E الجديدة من جيلي الصينية

نشرت شركة Zeekr التابعة لشركة جيلي الصينية صور جديدة لسيارتها الكهربائية الجديدة CM2E، والتي سوف تكون طفرة ونقلة غير مسبوقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية؛ وذلك لما تتمتع به هذه السيارة من قوة شديدة وتصميم خارجي عصري ومميز، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل حول هذه السيارة.

ما الجديد في سيارة Zeekr CM2E

خلال الأيام الماضية رصدت عدسات المصورين صور تجسسية لسيارة CM2E، والتي وضحت العديد من الإضافات الجديدة التي تم تزويد السيارة بها، والتي تتمثل في الآتي:-

الواجهة الأمامية للسيارة تم إضافة شريط Zeekr Stargate الخفيف بها بقياس 90 بوصة، المكون من 1,711 مصباح، والذي شوهد لأول مرة في سيارة Zeekr 007.

أبواب السيارة لها تصميم مميز وجميعها تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى وجود فتحات جانبية قصيرة، ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

ليس هناك مستشعرات وكاميرات رادار في هذه السيارة، مثل التي كانت متوفرة في سيارة M-Vision النموذجية التابعة لنفس العلامة.

طول السيارة يصل إلى حوالي 4.6 مترًا، بالإضافة إلى أن غطاء المحرك قصير ومرتفع؛ ليندمج بشكل عصري ومميز مع الأعمدة الأمامية المثبتة في السيارة.

أنظمة الأمان والسلامة في سيارة Zeekr CM2E

لم تكشف جيلي عن أي تفاصيل بخصوص المحرك الجديد المُضاف حديثًا إلى سيارة Zeekr CM2E، ولكن تم الكشف عن أنظمة الأمان المتواجدة بها والتي تتمثل في الآتي:-