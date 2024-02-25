شانجان Qiyuan E07: جيل جديد من السيارات العملية والعصرية

تتصدر شانجان Qiyuan E07 قائمة السيارات البارزة التي تم تقديمها في العام الماضي كنموذج أولي من شركة شانجان الصينية، هذه السيارة تجمع بين مزايا سيارات الكروس أوفر والعناصر العملية لسيارات البيك اب، مُعلنةً عن جيل جديد من السيارات العملية والعصرية.

التصميم المبتكر والمرحلة الإنتاجية

شانجان Qiyuan E07 هي ثمرة الابتكار والتكنولوجيا في عالم السيارات، وتستعد لدخول مرحلة الإنتاج قريبًا بحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تهدف هذه السيارة إلى سد الفجوة بين فئات الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، مُقدمةً خيارًا مميزًا للسوق.

المقصورة الداخلية والمساحة

تتميز السيارة بمساحة داخلية رحبة تفوق ما توفره سيارات مشابهة مثل هيونداي سانتا كروز، فهي تتفوق بمقدار 75 ملم من حيث الطول، مما يعكس التركيز على توفير راحة وفخامة للركاب.

التصميم الخارجي

تم تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بطريقة تجعلها تبدو عملية وجذابة في آن واحد، تسعى الشركة من خلال هذا التصميم إلى جذب العملاء الأثرياء الذين يتمتعون بأسلوب حياة نشط، مما يعكس توجهها نحو الجمع بين الأداء والأناقة.

المواصفات الفنية والأداء

على الرغم من عدم الإعلان عن حجم البطارية بعد، إلا أن الشركة أكدت أن المحرك الكهربائي للسيارة سيولد قوة تبلغ 338 حصان، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كم/الساعة، مما يشير إلى أداء قوي ومتميز.



وفيما يلي جدول مواصفات سيارة شانجان Qiyuan E07:-