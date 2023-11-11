شاحنة المغامرات والطرق الوعرة شيلبي F-250 Super Baja

أعلنت شركة “فورد شيلبي أميريكان” عن شاحنتها المهيبة شيبلي F-250 Super Baja، المصممة خصيصًا لخوض المغامرات والسير على الطرق الوعرة، فمنذ الإعلان عنها وقد اهتم الكثير من مختلف الفئات العمرية، بمعرفة أبرز التفاصيل والمعلومات عنها؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نلقي نظرة سريعة حول هذه الشاحنة.

المواصفات الأدائية للمحرك

صُممت شاحنة شيلبي F-250 Super Baja بهيكل قوي، يتمتع بالمواصفات الديناميكية الآتية:-

نوع المحرك محرك توربو ديزل Power Stroke. سعة المحرك 6.7 لترًا. القوة الحصانية في الخيار الأول تُقدر بحوالي 475 حصانًا، وفي الخيار الثاني تُقدر بحوالي 500 حصان. عزم الدوران العزم في الخيار الأول 1,422 نيوتن لكل متر، وفي الخيار الثاني العزم يصل إلى 1,625 نيوتن.

أهم مزايا شاحنة شيلبي F-250 Super Baja

تمتلك شاحنة شيبلي F-250 Super Baja مجموعة من المميزات الاستثنائية، تلك التي سنعرض أهمها في النقاط الآتية:-

الشاحنة مزودة بنظام التعليق الذي يتكون من أذرع ومثبتات؛ لضمان ثبات الشاحنة أثناء السير على أصعب الطرق.

عجلات الشاحنة مقاس 20 إنش، بالإضافة إلى أنها مُغلفة بإطارات ضخمة مقاس 37 إنش؛ وذلك لضمان ارتفاعها عن الأرض بقدر مناسب؛ لحمايتها من الاصطدام بالمرتفعات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن “شيلبي أميريكان” صرحت بأنه سيتم إنتاج 300 نسخة فقط من شاحنة F-250 Super Baja؛ نظرًا لارتفاع ثمنها والذي سوف يبدأ من 154,995 دولارًا أمريكيًا، أي بما يعادل 581,231 ريالًا سعوديًا.