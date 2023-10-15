سيدان صيني 2023 و2024 دون الـ60 ألف ريال موجود في السعودية

يشهد سوق السيارات الصينية نموًا ملحوظًا في السعودية، وذلك لما تقدمه من تجهيزات حديثة وأسعار منافسة، وفيما يلي أبرز الخيارات.

شيري أريزو 6 برو 2023

تتميز بتصميم عصري وانسيابي مع مصابيح LED ومقابض أبواب بلون الهيكل.

تحتوي المقصورة على مقاعد جلدية وشاشتين ترفيهية ومعلومات بحجم 10.25 و12 بوصة.

تستمد قوتها من محرك 1.5 لتر بقوة 144 حصاناً مع ناقل حركة CVT بـ9 سرعات.

سعرها حوالي 52 ألف ريال سعودي.

جيلي إمجراند جي إس 2024

ذات أداء جيد على مختلف أنواع الطرق وتصميم خارجي جذاب.

مزودة بمصابيح LED ونظام تكييف أوتوماتيكي وشاشة ترفيهية 8 بوصة.

تحتوي على محرك توربو 1.5 لتر بقوة 103 حصان وعزم 142 نيوتن متر.

سعرها يبدأ من 57 ألف ريال تقريباً.

جي أيه سي GA4 2023

ذات تصميم عصري وداخلية رحبة تتسع لخمسة ركاب.

مزودة بمقاعد جلدية وشاشة لمسية 8 بوصة ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات.

تحتوي على محرك توربو 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم 150 نيوتن متر.

سعرها حوالي 60 ألف ريال سعودي.

شيري أريزو 5 2023

تتميز بتصميم عصري ومقصورة تتسع لـ 5 ركاب مع مقاعد جلدية.

تضم شاشة ترفيهية 7 بوصة وعدادات بمؤشرات حمراء رياضية.

محرك 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم 141 نيوتن متر مع ناقل حركة CVT.

سعرها يبدأ من 45 ألف ريال.

دونج فنج A30 2023

تصميم خارجي عصري مع شبك أمامي مميز ومصابيح LED.

مقصورة داخلية أنيقة مع مقاعد جلدية وشاشة لمس 10.25 بوصة.

تحتوي على محرك 1.5 لتر توربو بقوة 149 حصان وعزم 230 نيوتن متر.

سعرها حوالي 52 ألف ريال.

شانجان السفين بايزك 2024

تصميم خارجي وداخلي أنيق مع مقاعد مريحة وشاشة لمسية 7 بوصة.

مزودة بمحرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر.

سعرها يبدأ من 45 ألف ريال تقريباً.

وهكذا توفر الشركات الصينية خيارات منافسة في سوق سيارات السيدان بالسعودية، مع تجهيزات حديثة وتشكيلة واسعة من المحركات.