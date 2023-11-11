سيارة Jiyue 01 مستقبل القيادة الكهربائية بمواصفات استثنائية

كشفت علامة “جيلي” الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، عن جوهرة جديدة ستنضم إلى عائلاتها، ألا وهي السيارة الكهربائية Jiyue 01، التي سوف تُغير العديد من الأفكار حول السيارات الكهربائية؛ وذلك لما تمتلكه هذه الجميلة من مواصفات وتقنيات متطورة، سوف تنافس بها سيارات الكروس أوفر الأكثر شهرة في الأسواق الأوروبية والعربية.

مواصفات محرك سيارة Jiyue 01

تُقدم سيارة Jiyue 01 لقائدها أداءً مميزًا؛ وذلك لما تتمتع به من محرك قوي ينتج عنه الأداء الآتي:-

نوع المحرك يعمل بنظام كهربائي بالكامل. القوة الحصانية محرك قوي ينتج عنه طاقة تُعادل قوة 272 حصانًا. المدى الكهربائي الشحنة الواحدة تكفي لقطع مسافة تتراوح فيما بين 550، و 720 كيلو مترًا. معدل تسارع السيارة من السكون حتى الوصول إلى 100 كيلو متر في غضون 3.8 ثانية.

التجهيزات الجديدة في سيارة Jiyue 01

تفوقت سيارة Jiyue 01 على مثيلاتها من السيارات الكهربائية؛ وذلك يرجع إلى التجهيزات المتطورة التي تم تزويد السيارة بها، والتي تتمثل في الآتي:-

المقصورة الداخلية توفر مستوى متطور من الراحة الفائقة للسائق والركاب.

السيارة مزودة بشاشة رقمية؛ لعرض المعلومات بها والترفيه أيضًا، بقياس 36.5 بوصة.

يُمكن للركاب استخدام شاشة المعلومات في عرض ألعاب الفيديو.

الشكل الخارجي لها رائع ومميز، بالإضافة إلى أن جميع نوافذ السيارة عازلة للشمس.

سعر سيارة Jiyue 01

صرحت شركة “جيلي” بأنه سوف يتم إنتاج سيارة Jiyue 01 في الأسواق الصينية أولًا ثم طرحها في الأسواق العالمية، وسوف يبدأ سعرها من 34,000 دولارًا أمريكيًا.