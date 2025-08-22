 سيارة Hyundai Ioniq 2 قادمة.. إليكم التصميم

من المقرر أن تعرض شركة هيونداي سيارتها الكهربائية المدمجة، Hyundai Ioniq 2، التي طالما ترددت حولها الشائعات، في معرض IAA للتنقل في ميونيخ الشهر المقبل، والأهم من ذلك، سيتم إنتاج هذه السيارة الجديدة في مصنعها بإزميت في تركيا، وستكون هذه أول سيارة كهربائية لهيونداي تُنتج في تركيا.

هيونداي ايونيك 2 قادمة قريبًا

ستُنافس أيونيك 2 مباشرةً طُرزًا مثل رينو 5، وبيجو e-208، وفولكس فاجن ID.2، ومن المتوقع طرحها للبيع في الربع الثالث من عام 2026.

تشترك Hyundai Ioniq 2 في منصة طراز EV2 من علامتها التجارية الشقيقة، كيا، وتسد هذه السيارة الفجوة بين طرازي إنستر وكونا الكهربائيين في مجموعة منتجات الشركة، وتتميز بأبعاد مماثلة لطراز بايون بمحرك الاحتراق الداخلي.

لم تُكشف بعد التفاصيل الفنية لسيارة أيونيك 2، المبنية على منصة E-GMP القابلة للتطوير من مجموعة هيونداي، ومع ذلك، من المتوقع أن توفر كيا EV3 مدى يزيد عن 400 كيلومتر مع خيار بطارية 58.3 كيلوواط/ساعة.

يهدف التصميم الداخلي للطراز الجديد إلى تحسين تجربة المستخدم، يُغيّر نظام المعلومات والترفيه الجديد الإضاءة المحيطة وتجربة الصوت بناءً على وضع القيادة أو أسلوب القيادة المُختار، علاوة على ذلك، وكما هو الحال في EV2، صُممت لوحة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه كشاشة واحدة كبيرة، تشغل حوالي نصف مساحة قمرة القيادة.

يُقام معرض IAA Mobility 2025 في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر، ومن المرجح أن نرى سيارة Hyundai Ioniq 2 خلال هذه الفترة.